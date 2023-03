Ricardo Buryaile sobre Milei «es producto de la desilusión que tiene la gente»

El diputado radical admitió querer capitalizar sus votos, pero aseguró que no es lógico que su par libertario esté dentro de Juntos por el Cambio ni que la principal coalición opositora lo busque.

El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Buryaille, cuestionó la candidatura del libertario Javier Milei al asegurar que surgió producto de la «desilusión que tiene la gente», y cargó contra su discurso sobre la libertad.

«Cualquier partido cree que el secreto de la vida es la libertad, pero no es lo único que uno puede proveer porque viva la libertad, sí, yo creo que la libertad y la amo, pero eso no quiere decir que lo vaya a votar a Milei. De ahí a entender que Milei es la solución para la Argentina no estoy de acuerdo con eso», planteó en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente para la990.

En la misma línea cuestionó la agresión política y la descalificación personal en los discursos, y admitió que le gustaría acaparar los votos del economista libertario aunque aclaró que eso no implica su inclusión a Juntos por el Cambio (JxC). «Es natural que alguien quiera tener los votos de Milei. Pero ni sería lógico que Milei esté dentro de JxC ni que nosotros busquemos a Milei», se excusó el radical.

A su parte planteó que la dirigencia política se encuentra desconectada con la realidad, y precisó que los problemas del país tienen que ver con la inflación, la inseguridad y el narcotráfico y no por descalificarse entre oponentes electorales. «Creo que pasa por ahí, el que agrede no puede hacer política», sentenció el diputado.

La oposición debe demostrarle a la sociedad que es el cambio

«En la Argentina, hoy, cuando preguntas qué opinan de tal cosa, se definen en contra de algo, y es algo que no se preguntó. Son todas descalificaciones personales, adjetivos calificativos, y la gente lo que se pregunta es qué les pasa a estos tipos«, reflexionó.

Respecto al desarrollo de su espacio, Buryaile reiteró que correrá dentro de la principal coalición opositora y descartó cualquier tipo de ruptura del frente. «Tenemos un compromiso, lo hemos asumido así, somos parte, entonces nuestro compromiso es estar y mostrarle a la sociedad que queremos cambiar la realidad. Somos consciente quienes somos y qué necesitamos. Necesitamos estar juntos para trabajar y ganar la elecciones, pero no se me ocurre pensar que podemos ir por afuera y el que piensa eso se equivoca«, desarrolló.

Macri debe definirse

Por último en sintonía con lo expuesto por el jefe de bloque en la Cámara de Diputados, Mario Negri, insistió en que el expresidente Mauricio Macri debe definir sus intenciones electorales para que la coalición y la oposición puedan ordenar sus candidaturas.

«Creo que sería bueno que Mauricio Macri defina qué quiere hacer. Es importante», afirmó, y concluyó: «Esa indefinición retrasa todas las definiciones que pueda haber por dentro. No quiero pensar que dentro del oficialismo también. Creo que a JxC le vendría bien que Macri diga si va a ser o no candidato para que se puedan reconfigurar expectativas. Sería sano y bueno que suceda».