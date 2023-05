Ritondo y Finocchiaro pidieron informes por cambio de recorrido de colectivos en La Matanza

Los diputados nacionales solicitaron que el Poder Ejecutivo Nacional -a través del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte- informe los fundamentos que determinaron la modificación de los recorridos de las líneas 49 y 185, esenciales para los vecinos del barrio, y las medidas que implementará para resolver los brotes de violencia.

“Improvisan y creen que el cambio del recorrido de las líneas 49 y 185 es una solución, pero es más de lo mismo, porque todavía no existe coordinación con las fuerzas federales que están en La Matanza y en 31 municipios. La seguridad se construye coordinando esfuerzos y logística entre los tres poderes del Estado, pero el kirchnerismo confunde prevención con improvisación y disuasión con descoordinación. Una verdadera vergüenza del peor gobierno de la historia”, afirmó Cristian Ritondo.

“El único cambio que hubo luego de las balaceras que se difundieron por medios y redes es que dejaron de pasar los colectivos. Ahora, de noche y de madrugada, las personas tienen que caminar varias cuadras adicionales para llegar a las paradas. Están más incomunicadas y más expuestas a los asaltos. ¿Esa es la solución que encontraron las autoridades? ¿Complicar todavía más a la gente que vive y trabaja en los barrios? Mientras tanto, los delincuentes se mueven impunes por las calles. No necesitan transporte público porque tienen vehículos robados, uno de los delitos que más creció en el conurbano”, explicó Alejandro Finocchiaro.

Ritondo, precandidato a gobernador bonaerense, aseguró que “la falta de decisión política por parte del gobernador deja indefensos a los ciudadanos como rehenes de los delincuentes. La Matanza es un ejemplo claro de que el kirchnerismo, por omisión y falta de idoneidad, se convirtió en aliado del crimen organizado. Las constantes agresiones a choferes de colectivos y el avance de los narcos en barrios populares como Las Antenas son pruebas evidentes”.

Finocchiaro, precandidato a intendente de La Matanza, agregó: “Entiendo también a los choferes, que todos los días sufren la inseguridad en los recorridos por el conurbano. Hay que salir de esta lógica del sálvese quien pueda. Es el Estado el que debe aparecer con su rol insustituible y poner fin a esta selva. Hay que recuperar el orden, sin él no hay libertad ni posibilidad de vivir y trabajar con tranquilidad”.

“Entre los vecinos hay una sensación de tremenda impotencia. Ellos ven cómo todos los días sus seres queridos están en riesgo por la droga o los balazos de los delincuentes que disputan a tiros el control del territorio que las autoridades abandonaron. No se puede vivir sin ley. Y esto que ahora detonó en Las Antenas hace tres semanas pasó en el barrio 24 de Febrero y el pasado fin de semana otra vez en Rafael Castillo. Si lo único que piensa hacer el gobierno nacional es alejar los colectivos de los focos más violentos los vecinos van a tener que salir de La Matanza caminando -subrayó Finocchiaro-. No hay una única zona caliente, todo el distrito padece la inseguridad, como todos los conurbanos. Tenemos que tener tolerancia cero. Los delincuentes son los que tienen que empezar a tener miedo y no las familias que viven encerradas”, concluyó.

El proyecto presentado solicita detalles de la ejecución de los programas anunciados con bombos y platillos y nulo impacto territorial, como el Programa de Fortalecimiento de la Articulación Federal, el Programa de Políticas Coordinadas con las Jurisdicciones, el Programa Observatorio Legislativo de Políticas de Seguridad y el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad, todo en el marco de la creciente inseguridad que padecen La Matanza y otros 30 municipios de la provincia de Buenos Aires alcanzados por estas iniciativas nacionales.

En cuanto a la Comisión Nacional de Transporte, el pedido de Ritondo y Finocchiaro busca conocer la totalidad de los actos jurídicos y las resoluciones administrativas adoptadas para modificar los recorridos de los ramales Lugano/ Liniers y Lugano/ Isidro Casanova de las líneas de colectivos interurbanos 49 y 185. También la forma se lleva a cabo se lleva el control del transporte terrestre en todo el país para garantizar un traslado seguro y de calidad, como indica su misión.

Respecto al “Programa de fortalecimientos de la Seguridad”, los diputados también solicitan datos de la ejecución de los $1.500 millones destinados a La Matanza, más las precisiones respecto del equipamiento, personal, tecnología, obras de infraestructura en comisarías, alcaidías, cárceles y hospitales penitenciarios anunciados el 9 de abril de 2021.