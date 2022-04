Santiago Cafiero y Daniel Filmus entregaron premios a científicos destacados

El canciller Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, presidieron hoy en el Palacio San Martín la ceremonia de entrega de los Premios RAICES y LELOIR, en su edición 2021, de la que participaron también embajadores y cónsules de la República Argentina de las jurisdicciones en las que residen los científicos y científicas que fueron distinguidos, en este caso, en las áreas de Ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; Ciencias Biológicas y de la Salud; Ciencias Exactas y Naturales, y en Ciencias Sociales y Humanidades.

Durante el encuentro, del que también participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el titular de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, Cafiero afirmó que “lo que nosotros queremos transmitir es la necesidad de continuar con la diplomacia científica, una variante más de la cantidad relaciones diplomáticas que un país tiene”.

Al respecto, añadió: “esto da cuenta del testimonio que siempre pueden agregar los científicos, los tecnólogos, los investigadores, como parte de una representación de lo que es la Argentina para mostrar, y exhibir los modelos de desarrollo que la Argentina abraza, anclados en la tecnología y la innovación”.

El jefe de la diplomacia puntualizó en ese sentido: “Cuenten con las representaciones diplomáticas argentinas en el mundo para seguir promocionando el Programa RAICES y para que ellas sean núcleos donde se pueda conocer una Argentina que a veces no es tan conocida, que se comprenda en el mundo que detrás de destacados científicos y científicas hay una cuestión sistémica que debemos seguir difundiendo”.

Y enfatizó que “sentimos mucho orgullo por tantas mujeres galardonadas, como resultado de una política que se inició hace tiempo y continúa en cuanto a las oportunidades y la tenacidad de las mujeres argentinas”.

Filmus, por su parte, remarcó: “Hoy estamos premiando la décima edición de los Premios RAICES y LELOIR. Si no tenemos y generamos las oportunidades aquí, nuestras capacidades las compran los países centrales. Hoy Argentina está y corre el riesgo de primarizar nuestra inteligencia, nuestros talentos. Este es uno de los temas centrales que nos preocupa. El programa RAICES vuelve a tener una mirada la cual no queremos que los científicos y científicas se vayan. El programa no solo financia el retorno de investigadores/as sino que también se dedica al trabajo en Red, aquellos que no van a volver y pueden ayudar a formar nuestra gente. Muchos de ellos estamos premiando hoy y también a científicos y científicas extranjeros”.

El ministro destacó el logro que el CONICET se ubique en el puesto 141 a nivel global y primera en la región “sabemos que en Argentina esto vale doble porque las políticas son pendulares. En 2015-2019 el presupuesto bajó y eso no hay país que lo resista. A partir de la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley de Economía del Conocimiento se muestra una política de estado que no esté supeditada a los cambios de gobierno. Felicito a las y los ganadores de los Premios RAICES y LELOIR, sabemos que el premio es generar las condiciones para trabajar dignamente y estamos trabajando en eso. Tenemos grandes científicos y científicas y tienen que ayudarnos a cimentar soberanía en las decisiones. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando hacia esa dirección», y agradeció la mirada de Cafiero desde Cancillería respecto a la diplomacia científica “para que la ciencia y la tecnología se si ente y d e la imagen que queremos”.

Se destacó en el encuentro que todos los premiados y premiadas han trabajado por el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación argentinas y el Gobierno nacional tiene el honor de poder distinguirlos por sus méritos en favor de toda la humanidad. Además, resulta particularmente estimulante este año el número de mujeres galardonadas, las que impulsan con su talento a una mayor inclusión de género en ciencia y tecnología.

El premio RAICES está destinado a científicos, investigadores y tecnólogos argentinos que residen en el exterior, quienes, desde los países en que se encuentran, colaboran activamente con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la vinculación entre instituciones argentinas y del exterior, para beneficio de las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país El premio LELOIR, por su parte, distingue a científicos extranjeros que, con su trabajo, hayan nutrido esas mismas capacidades en Argentina.

En esta ocasión, el reconocimiento fue para siete científicos y científicas, de los cuales cuatro fueron distinguidos con el premio RAICES y tres con el premio LELOIR. Se han destacado en variadas áreas del conocimiento científico y han contribuido, con sus investigaciones, a descubrimientos de destacada importancia para el desarrollo de nuestras sociedades.

A su vez, a través de su vinculación científica con altas casas de estudio de nuestro país, así como con el CONICET, han generado, desde sus lugares de residencia, espacios para el significativo avance de la ciencia en la Argentina. Ellos y ellas son:

Premios RAICES

-Dr. Victor Sadras, del Instituto de Australia del Sur para la Investigación y el Desarrollo, en el área de mejora de cultivos e impacto medioambiental.

-Dr. Enrique Mesri, de la Universidad de Miami, en el área de investigaciones virológicas en poblaciones vulnerables.

-Dra. Marcela Carena, de la Universidad de Chicago y el Fermi National Accelerator Laboratory, en el área de física de partículas.

-Dra. Nora Delia Rabotnikof Maskivker, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional de México, en el área de filosofía política.

Premios LELOIR

– Dr. Germán Carlos Spangenberg, uruguayo, del Centro para la Agri-bio Ciencia de Australia, en el área de Genética, Genómica y Biotecnología en forrajeras.

– Dra. Michaela Kraus, checa, del Departamento Estelar del Instituto Astronómico de la Academia Checa de las Ciencias, en el área de astrofísica.

– Dra. Bárbara Göebl, alemana, del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Berlín, en el área de antropología.

La Argentina alienta a todos los científicos y científicas argentinos en el exterior a unirse a una red cada vez más grande de diplomacia para la ciencia – o diplomacia científica- , a través del programa RAICES, con el apoyo de las Representaciones argentinas, embajadas y consulados, para contribuir al desarrollo de nuestra Nación.

Actualmente, el Programa RAICES cuenta con Redes en 17 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia, México, Países Bajos, Perú, Reino Unido, República Checa y Sudáfrica. En Alemania, cabe destacar, tiene más de una década de existencia; y las últimas en crearse son del año 2021, con sedes en Brasil, España, Nueva Zelanda y República Checa.