Santoro cargó contra Vidal en que “en esta elección la vi desdibujada e incómoda”

En la última semana previa a las PASO, Leandro Santoro, precandidato a diputado nacional por la ciudad, calificó la campaña electoral como “chata”. En diálogo con Nancy Pazos, para Rock and Pop, el dirigente del Frente de Todos declaró: “Veo chato también el debate político en la Argentina desde hace algunos años. No hubo debate, ni confrontación de propuestas ni de visiones del país”.

Consultado por María Eugenia Vidal, Santoro afirmó que la vio “muy desdibujada e incómoda”, y agregó: “El que tiene el respaldo político es Horacio (Larreta). La presentación de su candidatura (Vidal) la incomodó mucho, no sé si quedó conforme con ese paso de distrito. Tuvo que salir a explicar, en un rol que estaba acostumbrada”.

Por su parte, el precandidato del Frente de Todos sostuvo que Larreta es un líder política con respaldo, y aseguró que “se le puede ganar”, pero que se trata de la construcción de un proceso”. “Hacia adentro del voto del Frente de Todos trabajamos para convencer de que los gobiernos por más años que lleven en el poder, se oxidan y se reemplazan. Y al voto progresista, hay que convencerlo de que hay un paradigma distinto, que puede construirse una ciudad diferente, con otros valores”, declaró.

En referencia a las demandas de la gente, Leandro Santoro aseguró no ser consultados sobre los polémicos sucesos ocurridos en la quinta de Olivos. Para el precandidato, el encuentro surgido en las recorridas de campaña es cálido. “Tengo la sensación de que cuando camino por la calle me encuentro con mis amigos. Y la gente que no me quiere, me respeta”, afirmó.

A días de la veda electoral, Santoro realizó una aproximación estimativa a la campaña a la que aspira el Frente de Todos: mejorar la histórica elección de medio término que haya sacado el sector. Para el precandidato, la mejor elección del frente data del 21.8% en 2017, y el 22.4% de Axel Kicillof en la ciudad, en 2015.

El dirigente del Frente de Todos aseguró que Milei expresa un estilo desenfadado que puede “tornarse simpático” para sector de la sociedad, pero que no comparte. “Es una forma de expresión de la antipolítica, del antisistema de la que gente que expresa el malestar político, algo que a mí no me interesa expresar”, sostuvo.

En la misma línea, Santoro afirmó que no ve similitudes entre Javier Milei y Patricia Bullrich, aunque según él, piensan similar. “Lo digo a favor de Patricia que es un cuadro político. El discurso de Milei es peligroso, y validar ese discurso es peligroso también, no está bien trabajar el prejuicio y el odio”, agregó.

Para finalizar, el precandidato del Frente de Todos hizo referencia a la polémica vandalización de uno de sus afiches por parte del humorista, Alfredo Casero. “Casero dibujó un pene al lado de mi foto. Es ochentoso, berreta, me dio pena. Sus hijos seguramente sintieron vergüenza por ver al padre haciendo eso”, concluyó.