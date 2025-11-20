Se despertó la CGT y recorrió el acampe de ILVA de los 400 trabajadores despedidos

La nueva conducción cegetista visitó este miércoles a los más de 400 despedidos que resisten frente a la planta de Pilar. No hubo presencia del ministerio de Trabajo provincial.

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) visitó este miércoles el acampe que sostienen desde hace más de 80 días los más de 400 trabajadores despedidos de la fábrica de porcelanatos ILVA, en el Parque Industrial de Pilar. La delegación cegetista estuvo encabezada por el co secretario general Cristian Jerónimo. Los operarios reclaman reincorporación y el pago de indemnizaciones ante el silencio total de la empresa y la falta de soluciones concretas por parte del gobierno provincial.

Jerónimo llegó acompañado por dirigentes del Consejo Directivo: Aníbal Torretta, José Minaberrigaray, Pablo Flores, Juanqui Moreira y Alejandro “Peluca” Gramajo, titular de la UTEP. “Venimos en representación del Consejo Directivo de la CGT. Entendemos que la CGT tiene que estar presente acá donde necesitan los laburantes. Para defender los intereses de los laburantes tenemos que pelear contra todos estos empresarios inescrupulosos que se aprovechan de estos procesos que van en contra de los derechos de los laburantes para echar a los compañeros sin pagarles indemnización y sin sostener sus fuentes de trabajo”, expresó el líder cegetista.

CGT: «Los vamos a acompañar hasta el final del camino»

La presencia de la cúpula cegetista contrastó con el vacío del gobierno provincial. El Ministerio de Trabajo se limitó a dictar conciliación obligatoria por intermedio de la Delegación Pilar y a ofrecerle a la empresa el acceso al PREBA, pero nunca impulsó una mesa real de negociación ni logró que ILVA se siente a dialogar. Los trabajadores destacan que, desde la visita del gobernador Axel Kicillof y del ministro Walter Correa en septiembre, ningún funcionario provincial volvió a pisar la planta ni el acampe. En otros conflictos de la provincia se repite el mismo patrón: la cartera laboral brilla por su ausencia.

La CGT llena el vacío que deja el área laboral del gobierno de Kicillof. “Desde la CGT nos hicimos presentes para acompañar su lucha y exigir una solución urgente. No vamos a permitir que se vulneren derechos ni que se juegue con el futuro de cientos de trabajadores”, sentenció Jerónimo, que en su primera semana como secretario general ya recorrió varios conflictos en territorio bonaerense. “Nos solidarizamos y los acompañamos pero no de la boca para afuera, con acciones concretas. Sientan que tienen una central sindical de puertas abiertas que los va a escuchar y acompañar hasta el final del camino”, agregó.

Los trabajadores ceramistas, que mantienen turnos rotativos de guardia y fogones permanentes, celebraron la presencia de la central obrera y ratificaron que no levantarán el acampe hasta obtener una respuesta que garantice la continuidad laboral y el pago de lo que les corresponde. Mientras tanto, la planta permanece cerrada y la empresa, vinculada a la familia Zanon, con liderazgo de Francisco Zanon y Angelo Bocci, guarda silencio absoluto.

Con información de agencia Mundo Gremial