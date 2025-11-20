Georgalos también en crisis y suspenderá personal de manera masiva por 3 meses

La determinación se tomó para todo el personal de la planta Victoria de Georgalos por la caída de las ventas. Cobrarán entre el 75 y el 80 por ciento de sus salarios.

La gigante alimenticia Georgalos comunicó un extenso plan de suspensiones para todo su personal de la planta ubicada en Victoria, Provincia de Buenos Aires. Serán por los próximos 3 meses y abarcará a todos sus empleados en grupos rotativos.

Según la agencia InfoGremiales, la empresa argumenta caída de las ventas por la denominada «temporada baja». Adicionalmente, algunos señalan la gran cantidad de productos llegados de Brasil que reemplazan lo producido en Victoria.

«Las suspensiones serán en grupos de unos 80 operarios y por el lapso de 15 días», explicaron y señalaron que en ese período los operarios cobrarán sumas que representarán entre el 75 y el 80 por ciento de sus haberes habituales.

Sin despidos

la empresa se comprometió a no despedir personal mientras duren las suspensiones y se volverá a discutir la continuidad. En esa planta cumplen tareas más de 600 trabajadores.

Por su parte, hoy a partir de las 12 horas la Comisión Interna realizará una acción en la puerta de la planta. Según explicaron «el objetivo» es el de «repudiar y rechazar el plan de suspensiones indiscriminadas que quiere llevar adelante la empresa perjudicando la estabilidad laboral y los salarios de los 600 trabajadores de la fábrica».

En la previa en la planta también se desarrollaron «asambleas masivas» con las que los trabajadores «rechazaron de forma contundente este nuevo ataque a nuestros derechos».

Con información de agencia Infogremiales