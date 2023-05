Libros: Eligiendo tu mejor futuro desde cero

Éste libro estaba en El Origen, definido como el Primer Congreso 2023 que abordó temas de Ciencia, Espiritualidad y Medicina del Futuro y se realizó en el Auditorio de Belgrano con un gran éxito. Ahora su autora, astróloga, numeróloga, terapeuta de flores de Bach, reikista y conocedora del Calendario Maya, María Elina de la Iglesia, también estuvo presente en la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y en un breve diálogo que mantuvimos nos presentó éste libro en tanto una “herramienta para hacer la vida más simple y feliz.”

_ ¿Cuándo recomienda leer “Eligiendo tu mejor futuro desde cero”?

_ Cuando alguien considera que su vida es un círculo de repeticiones que no le permiten avanzar y se aburre por ello, cuando alguien no encuentra el propósito para su vida ó cuando asistió a muchos cursos de espiritualidad en los que se dice que las respuestas están dentro de uno mismo/a pero no se enseña a encontrarlas.

_ ¿Y las personas a las que le va bien?

_También, por algo van a leer ésta nota, porque hay gente que teniéndolo todo no es feliz.

_ ¿En qué se basa su libro?

_ Es una poderosa herramienta de transformación basada en la física y en la lógica, libra de patrones inconscientes que bloquean y no permiten evolucionar, cambia la perspectiva a una mirada más amplia, despierta la intuición pudiendo solucionar conflictos sin esfuerzo, conecta con el verdadero propósito, permite acceder a un potencial ilimitado, en definitiva te abre las puertas a una mejor calidad de vida.

_ Bueno, muchas gracias.

_ Gracias a Ustedes!!

(Producción fotoperiodística: Mariana Bouza Comunicaciones)