Senado: avanzan proyectos sobre devolución del IVA y promoción de la industria del calzado

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que preside el senador Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) trató el proyecto “Compra sin IVA”, que tiene media sanción de Diputados y el proyecto de ley de promoción de la industria del calzado.

El presidente de la Comisión abrió el encuentro destacando, respecto al primer proyecto a debatirse, que la iniciativa “crea un programa denominado compre sin IVA, que es una política más del Gobierno para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, y otorga mayor progresividad al sistema tributario argentino. Es una política que tiende a paliar los efectos de la inflación hasta que ésta pueda ser controlada ”.

Explicó que “la iniciativa crea un sistema de devolución del IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria, los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis salarios mínimos, vital y móvil (SMVM)”.

“También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”, agregó.

En tanto, “estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos”.

Asimismo, manifestó que “el reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes”.

El senador por Chaco, Victor Zimmermann (UCR) sostuvo que está de acuerdo con el programa, pero planteó, no obstante, algunas inquietudes al considerar que “hay mucha inestabilidad política y este proyecto genera más incertidumbre”.

El senador por Catamarca, Guillermo Andrada (FDT) consideró que “estamos en el camino correcto tomando medidas para los sectores medios pudientes”.

Calzado

Luego se trató el proyecto de ley en revisión que crea el Régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor.

Al respecto, el senador Guerra explicó que es “un régimen sectorial que beneficia a una industria que tuvo sus años de esplendor y luego ha caído, que toma mucha mano de obra y se complementa con otra industria que es la ganadera. Es necesario que este sector cobre su vigor como lo ha tenido”.

Aseguró que “la iniciativa busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad, con una industria mejor equipada y capaz de exportar, con mayores ventas de productos hechos en el país y a mejores precios para el consumidor final”.

“También busca crear un marco jurídico integral de condiciones propicias para un cambio estratégico del funcionamiento de la cadena de valor de la industria del calzado, tendiente a la sustitución de importaciones y el fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector”, aseguró.

Entre los objetivos del régimen se busca “la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad; el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador y el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad”.