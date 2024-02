Senado: primeros cruces en la comisión que tratará el DNU de Milei

El senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) fue designado como presidente. También se votó a favor de mantener reuniones los jueves.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, se reunió este jueves en el Salón Arturo Illia para elegir autoridades y fijar un cronograma de trabajo.

El encuentro comenzó con la palabra del secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, dando lectura de los 16 legisladores que componen la Comisión: por la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto (La Rioja-La Libertad Avanza), Luis Juez (Córdoba-Pro), Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes-Unidad Federal), Víctor Zimmermann (Chaco-UCR), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-Unión por la Patria), Mariano Recalde (CABA-UP) y Teresa González (Formosa-UP).

En tanto, por la Cámara baja, Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

Cuestionamientos

Al inicio del encuentro la diputada Carolina Gaillard tomó la palabra para cuestionar la integración de la Comisión por “ no respetarse el método proporcional D’Hondt” que su bloque propuso para elegir los representantes de la Cámara de Diputados.

Que lo sepan todos los argentinos y argentinas: las fuerzas políticas oficialistas están dilatando el tratamiento del DNU 70/2023 que está generando consecuencias catastróficas en la vida de millones de personas.



Nosotros no le tenemos miedo al debate y vamos a seguir… pic.twitter.com/J83ML4q2g9 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 22, 2024

En tanto, el diputado Nicolás Massot respondió dicho planteo y sostuvo “ que se usó un criterio de proporcionalidad, el que habitualmente se utiliza ”.

Asimismo, sostuvo que “lo que nosotros estamos garantizando ahora, al votar autoridades, además de los nombres, es un funcionamiento”.

La senadora Anabel Fernández Sagasti manifestó que “ esperábamos con ansias esta reunión, que se está haciendo con un retraso de 72 días, lo que estamos denunciando es que hay una maniobra dilatoria para que no se trate el DNU 70/23”.

Aseguró que “no vamos a participar de ninguna votación de las autoridades de la Bicameral porque no se está representando la proporcionalidad de nuestro bloque. Es una violación de la representación popular”.

El diputado Lisandro Almirón (LLA) hizo una moción pidiendo la votación. Luego se sumó el senador Juan Carlos Romero (CF) pidiendo que se elijan las autoridades. “Insisto en la moción que se vote la presidencia y la secretaría de esta Comisión. Y como toda resolución se toma por mayoría”, aseguró Romero.

El senador Carlos Espínola (Corrientes-UF) consideró “importante conformar la comisión para empezar a trabajar”.

2 horas de debate pero no se trató el Mega DNU

Luego se desarrolló un debate que se extendió por 2 hora s donde no se trató el Mega DNU de Milei. Hicieron uso de la palabra también los senadores José Mayans (Formosa-UP), Víctor Zimmermmann (Chaco-UCR) Francisco Paoltroni (Formosa-LLA), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba – Frente Pro), Silvia Sapag (Neuquén – UP), Juliana Di Tullio (Buenos Aires-UP), María Teresa González (Formosa-UP) y los diputados, Germán Martínez, Oscar Zago, Myriam Bregman, Romina Del Pla, Ramiro Gutiérrez, Vanesa Stanley, Hernán Lombardi, y Francisco Monti.

Tras ello, fue designado, con 10 votos, como presidente de la Comisión el senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto. Por último, se definió un cronograma para que los jueves por la mañana se reúna la Bicameral.

Entre los asistentes, que siguieron el encuentro, estuvieron los senadores Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Martín Lousteau, Beatriz Avila, Oscar Parrilli, María Eugenia Duré, Mercedes Gabriela Valenzuela, María Inés Pilatti Vergara, Vilma Bedia, Marcela Cristina, Moises, Daniel Bensusan, Bruno Olivera, Lucero, Eduardo Vischi, Flavio Fama, Enrique Goerling y Stella Maris Olalla, además de varios diputados como Nicolás Del Caño, Roberto Sánchez y Fabio Quetglas.