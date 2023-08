Senado: proyecto de concientización de enfermedad cardiovascular en la mujer

En el Senado de la Nación se presentó el proyecto de ley para declarar al 9 de octubre como Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer por iniciativa del senador Eduardo Vischi junto a la Sociedad Argentina de Cardiología.

Al inaugurar el evento, el presidente de la SAC, Claudio Majul, agradeció el acompañamiento del senador por Corrientes, Eduardo Vischi (UCR) y agregó, “creo que cuando la sociedad y el Estado se unen, es la mejor manera de avanzar y para este proyecto se trabajó mucho en ese sentido porque es importante el reconocimiento de la toma de conciencia de las enfermedades cardiovasculares en la mujer”.

Falta de conciencia

“El principal factor de riesgo es la falta de conciencia y , en Argentina, una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular, por lo que pedimos que sea ley”, enfatizó, a su turno, la directora del área Corazón y Mujer de la SAC, Veronica Lía Crosa.

También, Lía Crosa, resaltó la necesidad de concientización porque, “ la mujer se encuentra sub – representada en todas las áreas de investigación y el patrón que se toma es mayormente masculino, esto hace que no se reconozcan las particularidades y los síntomas de la enfermedad cardiovascular en el sexo femenino y así se encuentre sub – estudiada, sub – diagnosticada y sub – tratada”, explicó.

Luego de finalizar las exposiciones, el senador Vischi sostuvo, ” buscamos instalar en la agenda nacional el tema y, aparte de la ley, buscaremos comunicadores que difundan la necesidad de toma de conciencia de este flagelo y propiciar el desarrollo de políticas de prevención , como también, apoyar y promover la investigación”.

Área Corazón y Mujer

Cabe destacar que la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) es también promotora de esta iniciativa.

Según información de la SAC, el 9 de octubre de 2005, la doctora Liliana Grinfeld, fundó el Área Corazón y Mujer de dicha institución y de la Fundación Argentina de Cardiología.

Grinfeld se destacó en múltiples ámbitos académicos y asistenciales y fue quien realizó la primera angioplastia coronaria en nuestro país en 1980.

El proyecto de ley propone designar el día 9 de octubre Día Nacional de Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, perpetuando el legado de la doctora Grinfeld con el fin de generar apoyo gubernamental, político e institucional para generar acciones tendientes a disminuir la enfermedad cardiovascular en la mujer en Argentina.