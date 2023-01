Sergio Massa en alerta: la inflación de enero otra vez estaría en 5%

Cálculos de consultores privados indican que la aspiración del gobierno de reducir la inflación a un número que arranque con 3 en abril se va alejando.

Según Fausto Spotorno, el economista jefe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, indicó que enero “va a terminar parecido a diciembre” en función de la evolución del precio de la carne de la última semana.

En diciembre, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los precios crecieron un 5,1% por encima del mes anterior.

En declaraciones radiales que reprodujo la agencia NA, Spotorno indicó que “en las primeras tres semanas nos da 4,3%” y que el dato final dependerá del valor de la carne en el mostrador, debido a que ese producto tiene una fuerte ponderación en el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

La carne

“La carne había tranquilizado un poco la inflación el año pasado, debido a que por la sequía los productores empezaron a mandar animales al mercado. Pero los animales se terminan y empiezan a subir los precios”, explicó.

La semana pasada el valor de la carne en el mercado de Cañuelas había subido un 30% y se espera que en esta semana termine de impactar a nivel minorista.

A todo esto, según se supo, algunas organizaciones sociales comenzaron a hacer controles de precios en supermercados de la Capital Federal.

5,5%

Otros estudios privados marcan que los alimentos subieron en torno al 5,5% en las primeras cuatro semanas de enero, lo que pondría un piso por encima del 5% a la inflación general del mes.

Un estudio de la consultora LCG señaló que en la cuarta semana de enero el precio de los alimentos se incrementó un 0,75%, desacelerándose respecto a la anterior. De todas formas, el promedio “punta a punta” muestra una variación del 5,5%,

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró la semana pasada que “no hay una solución mágica” para la inflación en tanto que descartó medidas de “shocks”.

“Los precios siguen aumentando y eso es cierto. No estamos conformes con el 5,1% del mes de diciembre, no se puede tapar el sol con la mano. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.