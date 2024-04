Si los “Simpson” vivieran en Argentina ¿llegarían a cubrir su estilo de vida?

Desde Focus Market en la previa del 19 de Abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Simpson, realizó el ejercicio de simular el gasto de una familia de Clase Media como “Los Simpsons”, y que pasaría si vivieran en Argentina considerando los consumos de la serie de dibujos animados pero con los ingresos y precios sobre los bienes y servicios consumidos en nuestro país.

“La historia argentina ha sido testigo de la importancia y el papel fundamental que desempeñó la clase media en el progreso económico y social, crecimiento del consumo y generación de valor agregado, y de movilidad social del país. No obstante, la decadencia de la clase media argentina no es un fenómeno actual. Durante el último año la inflación interanual alcanzó un 276,2%, siendo los rubros de alimentos y bebidas, equipamiento y mantenimiento del hogar, y salud quienes presentaron subas superiores al 300%; lo que repercute en una disminución continua del poder adquisitivo de las familias. A su vez, la corrección de los precios relativos en una economía que no crece en términos reales en más de una década sumado a la pérdida del valor de la moneda, ha dejado a los ingresos de los argentinos en franca debilidad”, señaló Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

La familia Simpson es considerada, para los parámetros norteamericanos, de clase media, pero en el contexto económico actual, ¿La familia más famosa de la televisión animada podría cubrir sus gastos si viviera en Argentina?.

A fin de averiguarlo, suponemos que el único ingreso familiar es el sueldo de Homero como inspector de seguridad en una planta de energía nuclear con un valor de $1.050.000. Es un salario neto en Argentina con una calificación del puesto alta y de riesgo (exposición a la radiación). Con este salario debería ser suficiente para solventar, en Argentina, los gastos de la familia compuesta por dos adultos (Homero y Marge) y tres niños (Bart, Lisa y Maggie), y el gasto de geriátrico del abuelo Simpson.

Servicios del Hogar y Seguros

El primer grupo de gastos tenidos en cuenta son los “Servicios del Hogar y Seguros” donde el gasto más elevado es la cuota mensual del geriátrico del abuelo de $520.000 (44,0%) seguido por la hipoteca de la casa $362.480 (30,7%). A su vez se le suma los gastos en seguro del auto, $46.184 y seguro del hogar $21.730, los gastos en servicios básicos como luz, agua y gas, con un importe de $24.730, $17.394 y $15.014, respectivamente. Otros servicios contemplados son el abono para dos teléfonos, $30.822 e internet más cable, $20.394.

El gasto total en Servicios del Hogar y Seguros es de $1.181.337 al mes, con el sueldo de Homero en Argentina estaría un 12,5% debajo para cubrir los gastos en las obligaciones en la administración del hogar.

Gastos en alimento, educación y salud

Los gastos en alimento, educación y salud, son fundamentales y de subsistencia para cualquier familia, en el caso de los Simpson se destinan $316.281 en la compra de alimentos (medidos de una canasta básica alimentaria para 5 personas), en salud $225,731 correspondientes a una obra social para un grupo familiar, por último, en educación correspondiente a la cuota del colegio privado y guardería se destinan $351.000 y en micro de los niños con los bienes básicos escolares suman $132.099. El total en gastos en alimentos, educación y salud es de $1.025.110, con el sueldo de homero llegaría apenas a cubrir estos bienes y servicios esenciales para la familia, pero sin margen de comprar otros bienes.

Vacaciones y el entretenimiento

Otra característica distintiva de la clase media son las vacaciones y el entretenimiento que se pueden dar, de la cual la familia amarrilla de la televisión no es ajena para ello se consideró unas vacaciones en el exterior por 15 días (solo se tiene en cuenta los pasaje y estadía) pagado en 48 cuotas mensuales de $145.812. En el entretenimiento de los niños se emplean $71.040 en video juegos de Bart y $24.000 en 4 clases de música al mes para Lisa; a la vez Homero gasta $72.000 en salidas al bar de Moes yendo 3 veces por semana consumiendo 4 cervezas a $1500 cada una. Una actividad en conjunto de la familia con las salidas a comer, dos veces por semana a un restaurante italiano se gastan $85.000 y con la misma frecuencia en restaurante de comida rápida implican $42.700 mensuales. La familia Simpson en Argentina por mes para su ocio, entretenimiento y las vacaciones deberían gastar $440.551 al mes.

Gasto total

El gasto total de la familia Simpson para consumir todos los bienes y servicios de la clase media asciende a $2.646.999 al mes, donde el 44% corresponde Servicios del Hogar y Seguros, el 39% a Alimentos, Educación y Salud; mientras Ocio, Entretenimiento y Vacaciones el 17%. Interanualmente los gastos que sufrieron un mayor aumento fueron los alimentos, educación y salud con 321%, seguido por ocio, entretenimiento y vacaciones en un 262% y con menor aumento de 218% en servicios del hogar y seguros.

Déficit familiar

El salario de Homero en Argentina solo llega a cubrir el 39,7% de los gastos de la familia, existiendo un déficit familiar de $1.596.999 para poder cubrir la totalidad de los gastos y alcanzar una calidad de vida de clase media. El equilibrio de las cuentas públicas a nivel macro en esta primera etapa ha generado una reducción del salario e ingreso real de los argentinos que impacta sobre la clase media. El equilibrio macro genera un costo en las micro que en algún momento se iba a pagar. Ha llegado la cuenta para la clase media que la viene pagando hace décadas en Argentina.

Décadas de padecimiento

“La Clase Media ha padecido décadas de decadencia económica y política en nuestro país. El progreso y el ascenso social quedo no sólo postergado sino que ha llegado al límite de desde una vida regresiva y descenso social donde trabajadores asalariados son pobres en Argentina. La clase media en Argentina combina bajos ingresos y condiciones laborales y sociodemográficas asociadas con la pobreza. El estilo de vida de la Clase Media Simpson ha sido reemplazado por la posibilidad y necesidades de vida insatisfechas. Sólo el ahorro, la inversión, producción y empleo en forma sostenida en el tiempo pueden permitir la vuelta de las salidas de bares de homero, las clases de música de Lisa, los consumos de videos juegos de Bart y las salidas afuera de toda la familia”, expresó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market.

Fuente: InfoGEI