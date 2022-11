«Suspender las PASO es quitarle la participación a la militancia»

Marcelo Puella, presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, se manifestó totalmente contrario a la idea de suspender las PASO (Primarias Abiertas y Simultaneas Obligatorias). Expresó que es una idea autoritaria y es quitarle la oportunidad a la militancia de participar y elegir sus propios candidatos. Considera que es una «barbaridad».

Pueblo dijo este viernes que de prosperar eliminar las PASO es una “estupidez».

«Si el peronismo no muestra otras alternativas a la sociedad vamos a terminar como la UCR. Los candidatos los debe elegir nuestra gente, no 4 vivos en un bar entre gallos y medianoche, donde pongan a sus amigos, esposas de amigos o hasta los hijos de sus amigos porque que no pueden ni mostrarlos», destacó Puella

Puella pidió que la militancia tenga la oportunidad de dirimir a través del voto popular sus candidatos y no que le impongan «una lista en donde no conocen a nadie. No solo esto ocurrirá en los distritos, sino que se reflejará a nivel nacional. ¿Con la fórmula presidencial quien es más que otro como para proscribir a un candidato o candidata?».

«Ya hace muchos años que los peronistas no vamos a internas partidarias y se eligen las autoridades por congresos partidarios, con congresales que ningún afiliado votó. El peronismo siempre ha tenido un folclore electoral en donde cada dos años íbamos a las urnas y medíamos la fuerza, el poder político de cada espacio y era algo que daba legitimidad a quien fuera consagrado ganador. Quien perdía también tenía su respeto porque se atrevía a que le contaran las costillas. Ahora algunos dicen tener millones de votos y no llenan un ascensor, pero a la hora de pedir cargos lo hacen como si fueran los dueños del peronismo», agregó Puella.

«Las PASO son necesarias en cada localidad, en cada provincia y en el orden nacional también», añadió.

Unidad de peronismo

Si bien hoy dentro del Frente de Todos sólo expresó su voluntad de participar en el 2023 Alberto Fernández para su reelección, puede también decidirse Cristina Kirchner en competir, cosa que Puella ve sumamente factible, como así que pueda anhelar a ser candidato algún gobernador o «cualquier compañero/a de nuestro espacio. Si proscribimos a nuestros mejores hombres y mujeres existe la posibilidad de una fuga de ese voto bronca por no dejarlo participar. Se pueden ir con otro partido y jugar por afuera, como también si no mostramos ofertas electorales que seduzcan al votante sería una “nueva burrada” y no estamos para darnos esos lujos. Las burradas las está haciendo la oposición», indicó.

«Si somos inteligentes y no sectaristas hay peronismo para rato. Hay que trabajar para unir, con diálogo y sin chicanas. Tenemos a los mejores hombres y mujeres para seguir gobernando el país, pero es imprescindible la Unidad del Peronismo», señaló.

“Sabemos que de la vereda de enfrente no hay nada, solo patoteros y mediocres de la política”, sentenció Marcelo Puella.