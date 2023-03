Tigre: Malena Galmarini se anota en la carrera electoral y va por la intendencia

En declaraciones con La Red, la titular de AySA se lanza a la competencia en Tigre y afirmó que competirá para ser jefa comunal del distritito. En este sentido afirmó: «Voy a ser candidata a Intendenta de Tigre».

En esta misma línea agregó: «Mi hijo no quiere que sea candidato Massa, por todo lo que pasó. Cuando yo digo que voy a ser candidata a Intendenta de Tigre me dicen que sí, me ayudan. Queremos volver a levantar Tigre y construir la Ciudad que viene».

Malena contra las movidas de la Casa Rosada

Respecto a una posible postulación del ministro de Economía al sillón de Rivadavia, Galmarini expresó: «No creo que Sergio sepa sí será candidato a presidente, no es un tema que esté en su cabeza, como le entregaron el Ministerio de Economía fue paupérrima, la gestión de Martín Guzmán fue muy mala. Sabe igual que no puede ser ministro y candidato a presidente»

Asimismo puntualizó: «Las operaciones política no gustan, como tampoco los off de récord, que vienen de la Casa Rosada. Tiene respeto por Cristina y Alberto Fernandez. Hay que trabajar para que el equipo salga adelante, Sergio nunca deja de tener dialogo con nadie. La unidad es lo único que nos hará ganar la elección».