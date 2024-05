Tras echar a De la Torre, el Gobierno salió en defensa de Sandra Pettovello

El Gobierno salió este viernes respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras el escándalo por la retención de alimentos y el despido de Pablo De La Torre.

El vocero presidencial Manuel Adorni manifestó el “total apoyo del Presidente a la ministra Petovello”, a quien elogió por llevar adelante “un trabajo increíble para que todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tienen que llegar”.

“El Presidente expresó su total apoyo a la ministra Petovello, quien está llevando adelante un trabajo increíble para que todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tienen que llegar y que no haya nadie en el medio que se apropie de lo que no es suyo”, expresó Adorni en conferencia de prensa.

Sumario

“Todo esto en definitiva parte de una auditoría, que es una tarea habitual para la Ministra. Se inició un sumario y, por cuestiones que hacen a determinada falta de transparencia, se hizo una denuncia el miércoles en la oficina anticorrupción”, dijo Adorni sobre el despido de Pablo de la Torre a raíz del escándalo por los alimentos no repartidos.

“Nosotros no ocultamos los problemas. Los contamos y los corregimos. Si hay un funcionario que no cumple con las expectativas o que pierde la confianza de su autoridad superior, también es removido”, explicó.

Los alimentos

“El cronograma de entrega de alimentos está en un procedimiento natural y habitual cuando se comienzan a acercar las fechas de vencimiento”, aclaró Adorni.

“Tendría que haber mucho cinismo para dejar vencer alimentos y no repartirlos. No hay en los galpones ningún alimento para comedores ni para ningún otro destino que no sea un escenario de emergencia o de catástrofe que esperemos que no ocurra”, concluyó.

Cabe recordar que ayer el Gobierno decidió echar al secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo de la Torre, en medio de la polémica por los alimentos que estaban almacenados y que no fueron repartidos y tras un fallo judicial que obligó al Gobierno a distribuirlos.