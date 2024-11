Uruguay: el electo presidente Yamandú Orsi ya quiere reunirse con Milei

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, anunció que invitará a Javier Milei a participar de su acto de asunción que se realizará el 1° de marzo pero antes espera poder reunirse con él.

“Voy a invitarlo a Milei a la asunción en marzo, obviamente que tiene que estar. Me encantaría encontrarme con él, algún encuentro vamos a tener”, dijo Yamandú Orsi este lunes y agregó que la relación “tiene que ser muy buena”, dado que consideró que los mandatarios no tienen “otra chance” y agregó que las “veces que entre los Gobierno ha habido mucha afinidad ideológica, no necesariamente las relaciones fueron las mejores”.

Orsi, heredero político de José ‘Pepe’ Mujica y fue electo como Presidente de Uruguay este domingo bajo el sello Frente Amplio, luego de ganarle por cuatro puntos a su contrincante y candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Asimismo, el jefe de Estado electo hará el traspaso de mando con Luis Lacalle Pou, el próximo lunes.

La victoria de Orsi en las elecciones generales de Uruguay, significa para el país la vuelta al poder de la coalición de izquierda, que gobernó entre 2005 y 2020 bajo el mando de Tabaré Vázquez, ya fallecido, en dos periodos alternados por la presidencia de ‘Pepe’ Mujica, que comandó el país entre 2010 y 2015.

«Nada que inventar»

“Cuando hablás de países y de relación entre países, no es mucho lo que hay que inventar en la región”, sostuvo el Orsi que además señaló que las diferencias ideológicas con Milei no deberían afectar la relación bilateral dado que en los temas que los “convoca” en pos de generar una sinergia de trabajo en conjunto solo hay que “apelar al sentido común”.

En este sentido, el Presidente electo de Uruguay indicó que una de las “primeras señales” que dio su par de Argentina acerca del trabajo mancomunado fue el dragado de la Vía Navegable Troncal, más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, que para los habitantes del país vecino “fue fundamental” y agregó que su deseo es que la gestión de Javier Milei sea fructífera.

Por caso, Orsi informó que su próximo antecesor en el cargo, Lacalle Pou, lo invitó a participar de la cumbre del Mercosur que se realizaría a principio de diciembre en Montevideo, Uruguay, lugar en el que espera encontrarse con Milei y con el jefe de Estado de Brasil, Inacio ‘Lula’ da Silva y agregó que su plan de trabajo, también incluye tener una buena relación con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña.

El Presidente electo reveló que este domingo por la noche, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones, habló telefónicamente con los jefes de Estado de Chile, Gabriel Boric, y de Paraguay, como así también tuvo intercambio de mensajes con el mandatario de Bolivia, Luis Arse, y espera que en la jornada de este lunes, Da Silva.

Orsi reconoció también que de Argentina no hubo saludos oficiales ni comunicaciones por parte de las autoridades, pero aclaró que no acusó recibo hasta que el personal que trabaja en la embajada emplazada en Uruguay le envió sus palabras de celebración ante el triunfo.