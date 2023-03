Valdés explicó el “gran hallazgo” en el juicio a la Corte

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a la última reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la que comparecieron nuevos testigos en el marco del proceso de juicio político a miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En tal sentido, destacó la presencia de una testigo en particular: “Aunque la oposición le baje el precio, la comisión está avanzando de manera firme. De los que fueron citados a declarar, vinieron todos menos Stornelli. Vinieron altos funcionarios de la Corte y del Poder Judicial. Entre ellos, vino la mano derecha de Robles, Natalia Monayer, una licenciada en Ciencia Política que tiene acceso al sistema de expedientes de la Corte Suprema. Ni ella ni Robles deberían tener clave porque no son letrados, pero igual tienen un acceso prematuro de los expedientes que ingresan. Leopoldo Moreau le preguntó por una empresa de la cual Robles fue gerente en los años previos a ingresar a la Corte, MoRo Media, que la testigo dice no conocer, y de la cual sospechamos que se utiliza para influenciar cuestiones judiciales. El domicilio de esta empresa era el de la casa de la madre de Monayer”, reveló Valdés, y luego agregó: “Robles es un lobista, informa cosas de la Corte Suprema a quien tiene interés pecuniario en conocerlas”.

En un comunicado de prensa, el diputado del Frente de Todos apuntó contra Stornelli al no presentarse a declarar ante la comisión: “Valoramos mucho la presencia de Olima. Eso demuestra que no es cierto que puedan evadir a la comisión de Juicio Político. Stornelli está citado porque el dictamen que él hizo que ordena el archivo de los chats, no deberá haberlo hecho nunca. Debería haberse excusado de esta causa porque está doblemente procesado en una causa que está a resolver por la Corte, precisamente por Rosatti, Rozenkrantz, etcétera. Como tampoco debería haber trabajado con D´Alessio al realizar hechos delictivos. Está repitiendo la prepotencia de poder que hizo en Dolores”, sostuvo.

Además afirmó que los diputados y diputadas de la Comisión de Juicio Político están “discutiendo si en el juicio de coparticipación y en el Consejo de la Magistratura, si Robles, que es Rosatti, cuando habla con, D´Alessansdro, que es Rodríguez Larreta, no acomodan un fallo a pedido del gobierno del gobierno de la Ciudad”.

En tanto, Valdés destacó la relevancia del proceso que está llevando adelante el Poder Legislativo: “La última reunión fue muy importante, a pesar de que la oposición busca permanentemente obstruir y bajarle el precio”.