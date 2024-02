Vidal reafirmó que “el PRO votará a favor todos los artículos” de la ley “Bases”

La diputada nacional María Eugenia Vidal reafirmó este martes que el bloque del PRO en la Cámara baja “votará a favor todos los artículos” de la ley “Bases”, que se aprobó en general el viernes pasado y que comenzará en la tarde de este mismo martes a debatirse en particular.

“El bloque del PRO va a votar a favor de todos los artículos en particular”, señaló Vidal en declaraciones a Radio Continental, donde además estimó que “después del mediodía se continuará con una sesión que seguramente llevará muchas horas para votar en particular la ley que votamos en general la semana pasada”.

En un contexto de negociaciones a contrarreloj con otros bloques opositores, Vidal consideró que “se va a votar una ley ómnibus mucho mejor de la que entró porque se reescribieron muchos artículos, se sacaron otros y se limitaron varias delegaciones porque el Gobierno pidió 11 emergencias y estamos votando 6”.

“El proyecto tuvo muchas modificaciones y es mucho mejor del que enviaron”, insistió.

Sobre las negociaciones entre el PRO y el oficialismo, destacó que “el espíritu nuestro –del PRO- fue siempre darle al presidente –Javier Milei- las herramientas, pero si estábamos en algo en desacuerdo, le presentamos una alternativa”.

En ese punto, remarcó que “siempre nos encontramos con un Gobierno dispuesto a escuchar. Siempre nos escuchó y trabajamos artículo por artículo, por lo que ahora estamos con mucha tranquilidad del trabajo que hicimos”.

Con respecto a la situación del país y la necesidad de que se apruebe la ley “Bases”, Vidal señaló que “lo importante es que todos entendamos que la Argentina realmente está en una situación de emergencia, con 20 millones de pobres, 4 millones que no comen y que no podemos seguir con un 200 por ciento de inflación”.

“Por eso, -agregó- es importante que le demos a un Gobierno que asumió hace menos 60 días todas las herramientas para poder implementar su programa económico y las reformas que quiere llevar adelante”.

Allí, la exgobernadora bonaerense aclaró: “Yo no voté a este presidente ni pedí el voto. No soy parte de La Libertad Avanza (LLA), pero entiendo que no es momento de especular políticamente ni tener mezquindad porque hay que ayudar para que a este Gobierno le vaya bien”.

Con información de la agencia Télam