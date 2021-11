Aníbal Fernández advirtió a los votantes de JxC y llamó «cabeza de frasco» a Macri

A 9 días de las elecciones legislativas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, les habló a los votantes de la oposición y advirtió que “se van a pegar un tiro en el pie”.

“Una parte del pueblo va a votar a sus verdugos, a quienes van a ir por sus derechos. Se van a pegar un tiro en el pie”, señaló Fernández. En la misma línea, adelantó: “Los que los voten, creyendo que esa es la solución porque los convencieron mintiéndoles, se van a encontrar con que van a ir por sus indemnizaciones y que van a flexibilizar el trabajo para que sea más cómo tomar y echar gente tantas veces como sea necesario”.

Por su parte, el ex senador criticó al expresidente Mauricio Macri a quién tildó de “decir estupideces”, y de “ningunear a todo el mundo”.

“Es un tipo pagado de sí mismo que se siente que vive arriba de un caballo y que le da órdenes al resto, que son sus súbditos”, calificó el dirigente peronista.

Y agregó: “Él es rico, con plata mal habida, pero rico al fin y cree que tiene todo el derecho del mundo de ufanarse y hacerse sentir mucho más que un pueblo que está sufrido”.

También apuntó también contra la candidata a diputada María Eugenia Vidal y la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, a quienes declaró que no les tiene «ningún tipo de respeto».

«Especialmente a la exgobernadora no le tengo respeto, porque gobernó una provincia a la que hizo pedazos y no dejó macanas por hacer. No dejó macana por hacer, rompió 64 hospitales, desinvirtió y endeudó en dólares cuando no hay ingresos en dólares. No puede explicar cómo tiene el departamento que tiene», remarcó.

Fernández aprovechó para disparar también contra la extrema derecha, «que miente descaradamente y dice cualquier cosa como si fueran verdades reveladas”. Sobre el economista Javier Milei se refirió al encuentro con Macri, atribuido a «que no veía que los números pudieran ayudarlo».

Por último, cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por atribuirle intencionalidades a la operación de la vicepresidenta, Cristina Kirchner: «A esta altura no sé si genera algún tipo de reacción, es alguien que exuda asco por el resto de las personas, no es un proyecto político».