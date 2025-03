Aporte solidario: Mayoristas acusan a CAME de «no rendir cuentas» del dinero que recibían

CAME

El Gobierno decretó que los aportes económicos a las cámaras empresarias dejan de ser obligatorios y los mayoristas apuntaron contra la CAME.

«Desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por “capacitación” por cada empleado, aunque no se capaciten nunca. A partir del Decreto 149/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, pasará a ser voluntario. La medida, representa un alivio de más de $70 mil millones al año para el sector mercantil. Este aporte sólo encarece los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”, aseguran los empresarios de CADAM en un comunicado.

«La contribución “obligatoria”, por parte del empleador, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), alcanza a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país). En marzo la cuota se incrementará a $ 4.725,02 por cada trabajador https://institutocap.org.ar/inacap/descargarAcuerdo/2025/Cuotas_01-2025_02-2025_03-2025, lo que representa una recaudación mensual de más de $5.600 millones y $70.000 millones al año, pero no hay rendición de cuentas públicas de qué se hace por año con esos fondos que administran los gremios empresarios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME)», apuntaron los mayoristas.

La cuota, homologada en el marco del convenio mercantil, involucra el 0.50% del salario para la categoría Maestranza “A” inicial, es decir, se incrementa con cada paritaria. Es por eso que desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) venían solicitando sea voluntario, ya que hay que pagarlo aunque los empleados no se capaciten nunca.

“Este tipo de contribuciones sólo encarecen los costos laborales porque no representa ningún beneficio ni para el trabajador ni para el empleado, si decide no capacitarse”, sostuvieron desde CADAM y agregaron: “En todo caso que si una empresa quiere aportarle al gremio empresario que lo haga de manera voluntaria, pero debemos terminar con este tipo de cajas obligatorias que incrementan el costo argentino”.

«Coraje» de Milei

CADAM agradeció el «coraje» del presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete Ministro Guillermo Francos y al ministro al Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger por volver este aporte optativo y avanzar en políticas que incentiven las inversiones y generen más puestos de trabajo. También agradecieron a la diputada nacional Marcela Pagano por exponer el reclamo en el Congreso de la Nación.

Si se tiene en cuenta que el sector mayorista moviliza unos 10 mil puestos de trabajo, esta contribución no esencial representará un ahorro mensual de unos $47.000.000. “Quitando este tipo de aportes, permitirá fomentar la contratación de más puestos de trabajo”, sostuvieron.

Para todos los comerciantes del país la medida representa un ahorro de más de $70.000 millones al año.

¿Qué es el INACAP?

Un aporte obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio, que alcanza a 1.2 millones de trabajadores (la paritaria más grande del país)

¿Cuánto paga el comerciante?

En marzo la cuotas es de $4.725,02 por empleado. Representa el 0.50% del salario de Maestranza «A» inicial y sube con cada paritaria. Se paga aunque no no se capacite.

¿Se le descuenta al empleado ese importe?

No. Se destina al INACAP de manera directa

Impacto de la medida de gobierno

Los comercios dejarían de aportar más de $5.600 millones al mes y $70.000 millones al año.

¿Quién administra el INACAP?

Ciertos gremios como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que suelen distribuir parte de los fondos a cámaras del interior pero no hay rendición de cuentas pública.

¿Qué dice el Decreto 149/2025?

Las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos.

La imposición en curso o la aceptación a que se refiere la última parte del párrafo anterior podrá ser revocada libremente, y en cualquier oportunidad, mediante simple comunicación fehaciente a la entidad correspondiente.