Donald Trump admitió que quiere “apoderarse del petróleo de Irán”

Los precios internacionales del petróleo vuelven a subir este lunes hasta los US$116, impulsados por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente y la amenaza de Donald Trump de querer “apoderarse del petróleo de Irán”.

El Brent, referencia para Europa, avanza hasta 3,5% durante esta jornada, cotizando a 116 dólares por barril. Mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos sube un 2% y alcanza los 101 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% en lo que va de marzo, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent se cotizaba en torno a los 73 dólares por barril.

Invasión de la isla de Kharg

El nuevo avance en los valores de los mercados del petróleo se da en medio de otra escalada discursiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, al declarar su intención de «apoderarse del petróleo de Irán» y amenazar con tomar la isla de Kharg, que concentra más del 90% del petróleo que exporta el país persa.

Al plantear la posibilidad de ocupar la isla que posee la principal terminal de exportación petrolera de Irán, Trump sostuvo que «tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones”. Además aseguró que las tropas estadounidenses no se enfrentarían a una resistencia iraní al indicar que “no creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

A pesar de la advertencia, el mandatario norteamericano aseguró que están avanzando positivamente las negociaciones indirectas con Irán por intermedio de Pakistán al afirmar que van “muy bien” y confiar que “podría lograrse un acuerdo bastante rápidamente”.

En este sentido, señaló que el régimen iraní habría aceptado “la mayor parte” de una serie de 15 demandas estadounidenses para terminar la guerra, entre las que estarían el compromiso de no desarrollar armas nucleares, entregar el uranio altamente enriquecido y reabrir el estrecho de Ormuz.

La fecha límite de Trump

En este marco, Trump estableció el 6 de abril como fecha límite para que Irán binde su conformidad a un acuerdo que ponga fin a la guerra o se enfrente a nuevos ataques de Estados Unidos contra su sector energético.

Los idas y vueltas discursivos de Trump siembran incertidumbre y afectan directamente a los mercados, que vienen reflejando el impacto del conflicto desde el inicio, especialmente en materia energética debido a la importancia de la región en la materia.

Con información de agencia NA