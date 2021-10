Berni volvió a cuestionar al Gobierno y habló de «terrorismo» en el Sur

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni contradijo al Gobierno Nacional acerca de los hechos sucedidos en la Patagonia y el apoyo de las fuerzas federales por los hechos de violencia adjudicados a los mapuches.

Mientras que la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en línea con el mandatario, manifestó que es un conflicto “que debe resolver la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras)», el ministro de seguridad cruzó: “No tengo ninguna duda que el Estado tiene que mandar tropas a la Patagonia porque lo he visto y lo he vivido, no me la contaron”.

En la misma línea, afirmó: “Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y poner toda la fuerza del Estado para terminar con estas acciones que generan un grado de preocupación”.

Por otra parte, Berni apuntó contra los “pequeños grupos económicos” que manejan la cotización del dólar blue, y que, a su entender, son los responsables de «esa sensación de que está todo por explotar”. Además, sostuvo que el país “necesita volver a la normalidad”, en declaraciones radiales.

El consenso, y el fortalecimiento de las instituciones y de la intencionalidad son las claves señaladas por exsenador para el desarrollo de la Argentina. “Me parece que en este momento estamos concentrados en trabajar, desde el punto de vista político, en revertir el mal resultado electoral y creo que en Provincia lo vamos a hacer”, destacó.

Para Berni la Justicia es una de las instituciones «más desprestigiadas del país», y señaló que ha quedado claro que durante la época de Macri existió «una mesa Judicial que iban a la casa de Olivos, a la Casa Rosada» para generar «un intercambio en cuanto a la evolución de las causas judiciales”. En la misma sintonía manifestó: «Que Macri no se haya presentado a declarar es parte de su conducta habitual, no tiene por qué sorprendernos. La Justicia es una de las instituciones más desprestigiadas de la Argentina”

Por último, el ministro bonaerense afirmó que desde el Gobierno se está trabajando para generar cambios estructurales en una provincia que tenía como tema pendiente la seguridad, y descartó su salida del ministerio. “No tengas ninguna duda que tengo ganas de seguir porque encuentro en el gobierno de la provincia de Buenos Aires la mejor herramienta para poder dar respuestas a ese gran reclamo que tiene la sociedad que es la seguridad”, concluyó.