Con Milei peleando con los gobernadores, Francos intenta contener a Chaco

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió este lunes al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, por la refinanciación de la deuda del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).

El encuentro se realizó esta tarde en el despacho que Guillermo Francos posee en Casa Rosada, donde el funcionario nacional calificó como «una buena conversación» la que tuvo con el gobernador Leandro Zdero, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

«Hablamos sobre los graves problemas heredados en Chaco y destacamos la importancia de establecer un diálogo constructivo para encontrar soluciones que promuevan el desarrollo del país «, añadió el titular de la cartera del Interior.

Por su parte, Zdero dijo que tuvo «una charla muy madura, como lo hacemos siempre», y refirió que «nosotros estamos trabajando en la refinanciación» de la deuda provincial.

Diálogo sincero

«Tengo un diálogo muy sincero con Guillermo Francos, creo que en este sentido venimos trabajando», indicó el gobernador, que estuvo acompañado por los ministros provinciales de Hacienda y Finanzas, José Abraham, y de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez.

Sobre el conflicto entre el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente Javier MIlei, precisamente por el FFDP, Zdero manifestó que « lo que tenemos que hacer es calmar las aguas, encontrar consensos, diálogos «, porque «la Argentina necesita madurez en este sentido».

El mandatario provincial señaló que « hay reglas muy claras también, el Gobierno nacional dijo déficit cero y queremos que se llegue a eso porque va a permitir un orden «.

«Ojalá que podamos bajar mucho la inflación, acomodar, para que después el país salga adelante, pero tenemos que hacerlo con muchísima madurez» y con «determinación y precisión», acotó Zdero, y completó: «Tengamos paciencia, encontremos todos la salida para ver como va a mejorar la Argentina».

«Palos en la rueda»

«A mí me ponen palos en la rueda todos los días y voy a seguir trabajando, porque hace tres meses que somos gobierno en la provincia del Chaco», expresó el gobernador, y agregó que «lo que el 16 años no solucionaron no se va a poder solucionar en tres meses».

Zdero manifestó estar «muy concentrado en tratar de ordenar lo que pasa en la provincia del Chaco», y graficó que «no pueden imaginar el grado de anarquía que ha dejado un gobierno desordenado».

«Nos está costando mucho pero estamos en camino de poner en orden la provincia», puntualizó.

Con información de agencia Télam