Con Perón y Macri, el Gobierno se defiende de nombrar jueces por decreto

El Vocero Presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de 695 cargos en la DGI y defendió la designación de Lijo y García-Mansilla por decreto.

“Es la decisión del Presidente de avanzar y de que la Corte Suprema, con la importancia que reviste el máximo tribunal, debe tener a todos sus miembros, después de casi un año sin que esto avance como corresponde en el Senado”, dijo Adorni.

“Un año estuvo el Senado en posición de resolver este tema y no lo hizo. No debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión estrictamente técnica o de idoneidad”, completó.

Luego, se escudó en otros casos históricos: “Es difícil comprender la definición cuando este mecanismo, de nombrar jueces en comisión, ha sido utilizado por todo el espectro político, incluso peronistas que van desde Perón, Alfonsín, Menem o Macri, y que ha sido convalidado el mecanismo por la propia Corte”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Por disposición del director de ARCA, Juan Pazo, y el director de la DGI, Andrés Vázquez, se van a eliminar 695 cargos en la Dirección General Impositiva. Un 27% de la estructura de esta dependencia”.

✅ “Por su parte, el titular de la cartera y sus directores dejarán de cobrar la llamada cuenta de jerarquización”.

✅ “Argentina rompió récords históricos en exportación de carne vacuna luego de superar en 2024 las 935.000 toneladas exportadas”.

✅ “De la producción del 2024, el 29,4% se exportó a 53 mercados internacionales, 11 más que el año previo, que habían sido 42. Alguno de los mercados relevantes donde se ha exportado carne han sido China, la Unión Europea, Israel, Estados Unidos y Chile”.

✅ “Hoy se eliminó la prohibición de exportar ganado en pie. Una medida que estaba vigente desde 1973”.

✅ “Mientras algunos asfixiaban a la industria de carne con restricciones insólitas y conocidas por todos ustedes, este Gobierno trabaja para retirar cada uno de los obstáculos que ahogan las fuerzas productivas”.

✅ “Recordar que, hace un año, se aprobó la resolución que permitió la llegada de nuevas empresas de telecomunicaciones a la Argentina como la reconocida Starlink”.

✅ “Este es el beneficio de la libertad de competencia en los rubros de comunicaciones. En el caso puntual de Starlink que siga avanzando con todos los servicios que pueden brindar aquí, en la República Argentina”.

✅ “La entidad Republican Action for Argentina, representada por el abogado Fernando Irazú, realizó una presentación el 17 de febrero ante la jueza Preska de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, solicitando intervenir en el Caso Petersen”.

✅ “El Gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó una respuesta en la que reitera su compromiso con que se investiguen los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.

✅ “Este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada”.

✅ “La República Argentina continuará haciendo uso de su derecho de legítima defensa y agotando instancias judiciales en pos del bienestar de todos los argentinos”.

✅ (Apertura de sesiones) “No está terminado el diseño del 1ro de marzo. Lo que sí está determinado es que va a ser a las 21 horas. El Presidente y su Gabinete van a salir desde Casa Rosada hacia el Congreso”.

✅ “El primero de marzo es un día que durante el Gobierno anterior perdió valor porque lamentablemente la voz o la palabra del expresidente Alberto Fernández, a medida que iba pasando el tiempo, perdía cada vez más valor. Pero para nosotros es un evento que reviste suma importancia institucional y suma importancia republicana”.