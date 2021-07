Congreso: JxC rechazó el DNU de Alberto F sobre las vacunas

Los diputados de Juntos por el Cambio pidieron que los cambios previstos para crear el marco legal del plan de vacunación sean tratados en el Congreso y que sean por ley y no por DNU, porque “el Congreso está funcionando y habilitado para ello”.

Los legisladores consideraron insuficientes las explicaciones de las funcionarias del PEN que concurrieron a la Bicameral, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora Cecilia Nicolini.

Ibarra dijo que “el presidente de la Nación dio indicaciones para avanzar con todos los laboratorios en las contrataciones, para contar con la mayor cantidad de vacunas posibles”, y que las cláusulas de laboratorios o países soberanos “no permitían tener acceso en el marco de contratación del Estado”.

Remarcó que “es por DNU porque hay necesidad y hay urgencia” y que el Congreso “no puede hacerlo en esos tiempos”.

Dijo que crearon mecanismos como fondo de reparación ante eventuales daños por vacuna y que si no respondería el Estado; responsabilidad ante eventuales incumplimientos que generen daños el Estado tendrá que dar conforme cuando se compren; bienes con inmunidad soberanos públicos y privados y las regalías que no incluyen la de las provincias el deudor es el Estado nacional siempre y responde no comprende a las regalías autónomas que reciben las provincias y se agregó el Fondo de garantía de sustentabilidad de ANSES.

Vizzotti explicó que “en lo sanitario el objeto es contar con una norma actualizada en oportunidades que surgieron en el ultimo tiempo con marcos regulatorios y legales y acceder a contratos bilaterales con laboratorios, acceder al fondo Covax y a vacunas y otras donaciones que se han abierto a partir de nuevos convenios con países que van ingresando”.

El diputado Gustavo Menna advirtió que “en el art 3° según las modificaciones que se han hecho la prórroga se dirimirá en un tribunal extranjero, eso plantea la renuncia a la inmunidad soberana y cualquier diferencia q surja por la razón q sea por proveedores que surjan en el futuro el fondo de reparo es optativo y se dirimirá allí. La renuncia a inmunidad soberana excluía a eventuales tribunales extranjeros; esa lista de bienes ha sido acotada y en el artículo 3 inciso C se eliminan bienes privados del Estado”.

Y preguntó: “Cuando hicieron el anuncio del DNU, ¿por qué razones no se difundió? Se cuidaron muy bien de contar estas novedades al Congreso, a la sociedad, a los medios, que desafectaban los bienes de inmunidad soberana. En los considerandos del decreto no hay fundamentación fáctica ni jurídica de esta flexibilización”.

“Se debió dejar la salvedad en la propia norma que pasará en la eventualidad de un juicio en otro país que no conoce nuestro federalismo”, sostuvo Menna.

El diputado Luis Petri afirmó que “el tiempo que demande el trámite legislativo estamos en condiciones de tratarlo en el Congreso de la Nación. Estas cuestiones por inmunidad soberana están notificadas desde 15 diciembre, el PEN ya contaba con la información por los obstáculos, ¿por qué no se discute en el Congreso y se va por el DNU?.

“Es peligrosísimo lo que dijo Ibarra que el Congreso no esta preparado para tratar el tema, ¿Por qué llegaron solo 3 tipos de vacunas si el presidente dio orden de avanzar con todas las vacunas?, preguntó Petri., y agregó: “Ginés dijo que en julio se iba a obtener inmunidad de rebaño y no ha ocurrido, el Jefe de Gabinete dijo que a fin de años la íbamos a tener y solo el 10% de la población se encuentra vacunada, lo dijo Vizzotti”.

“¿Por qué cerró con el mecanismo Covax por el mínimo posible de 10% si tenia posibilidad de cerrar por el 40%? El jefe de Gabinete dijo que era para ahorrar algunos dólares”, cerró Petri.

Al retirarse las funcionarias Menna afirmó: “Las observaciones que realizo son en base al DNU que comparé con la ley original y modificaciones y esto no es liviano, hablamos de una norma que regula la excepción de contratar, y hacemos algo inédito que es prorrogar la jurisdicción que se había hecho con la emisión de deuda publica, las preguntas que se hicieron no han sido respondidas, queda como resultado que hay mas bienes comprometidos a eventuales ejecuciones”.

Por su parte Petri señaló: “Me quedo con un sabor amargo porque no respondieron las preguntas que realicé, Ibarra tiene derecho a decir que el Congreso no está preparado para tratarlo, difiero y digo que es un concepto autoritario. El Congreso está habilitado para hacerlo. Esta ley era un traje a medida para algunos laboratorios y no estábamos equivocados, no amplió las posibilidades las cerró”.

Agregó: “Tenemos el 10% de población vacunada el gobierno es ineficiente a la hora de vacunar y con ritmos mas lentos. No hagan una épica con este DNU que llega tarde y que podría llegar por ley”.

“Se tienen que hacer cargo de los 96 mil muertos. Estos chicos no pueden jugar como ustedes con la política. Espero q se vacunen y se les garantice la salud a estos chiquitos que se les termina el tiempo”, concluyó Petri.