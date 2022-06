Daniel Scioli se acomodó al discuso de CFK sobre las «importaciones especulativas»

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, habló de la necesidad de tomar medidas contra las «importaciones especulativas», en línea con lo dicho por Cristina Fernández acerca de «festival de importaciones».

Daniel Scioli mantuvo reuniones con las conducciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Económica Argentina (Cgera) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El flamante ministro de la cartera productiva inició de esta manera su agenda oficial con una serie de reuniones con dirigentes de organizaciones pymes e industriales, a las que sumó también encuentros con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y con el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren.

Durante la jornada, el ministro también mantuvo un contacto con la prensa en el que afirmó que en la actual etapa de la economía y del mercado de cambios habrá que «estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas», lo que demandará un mayor trabajo de coordinación de su cartera con la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaria de Comercio.

Al ser consultado acerca de sus declaraciones sobre la existencia de «importaciones especulativas para acumular stock o aprovechar el doble tipo de cambio», Scioli aseguró que esto se corrige «trabajando coordinadamente con la Aduana, la AFIP y la Secretaría de Comercio».

«Cuando hay una brecha de esta características hay que estar muy atentos a que no se realicen importaciones especulativas, que no haya sobrefacturación o subfacturación«, afirmó.

Más reuniones

Como parte de las reuniones, Scioli se reunió también con el ministro Julián Domínguez para avanzar en la implementación del Plan de Desarrollo Cooperativo, una iniciativa con la que se buscará potenciar a las cooperativas agrobioindustriales para que tengan presencia en las más de 30 cadenas de valor del sector y coincidieron en un trabajo conjunto para «unir a la industria y el campo e industrializar la ruralidad».

«Argentina tiene integrada la actividad del campo, de la industria y el comercio. Hay un gran esfuerzo del Gobierno nacional para acompañar el desarrollo de cada actividad y contamos con todas las herramientas para optimizar todos los procesos productivos para que sigan creciendo», apuntó Scioli.

También se trabajó en base a un nuevo encuadre para las cooperativas agroalimentarias donde se las evalúe por la constitución de productores y no por su facturación final, lo que les permitirá acceder a los beneficios del Certificado Pyme y a nuevos beneficios para aumentar su productividad y fomentar su acceso a esquemas de financiación a tasa bonificada para cooperativas, productores y MiPymes.

Por su parte, el titular de la cartera agropecuaria Julián Domínguez afirmó: «Queremos potenciar un modelo de integración productiva que está industrializando, agregando valor y generando más trabajo. Estamos construyendo una política de estado para la organización del sistema cooperativo. Esto cambia el eje de la política agropecuaria».

En el último encuentro de la jornada, Scioli visitó a la conducción de la CAME, cuyo presidente Alfredo González, solicitó mayor participación del sistema financiero, costos de financiamientos adecuados a la rentabilidad para no limitar el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y un mecanismo ágil y sencillo que permita al sector acceder a créditos y que no atente contra la viabilidad de quienes invierten, producen y trabajan para la recuperación del país.

En cuanto al fortalecimiento de la oferta en el mercado interno, CAME pidió un plan que permita que los consumidores puedan tener mejor acceso a productos de origen nacional pyme a través del desarrollo y fortalecimiento de los Centros Comerciales Abiertos, que hoy funciona como un verdadero tejido comercial en su formato de negocios de cercanía.