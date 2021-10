Denuncian a Juan Schiaretti por los incendios en Córdoba

Nueva denuncia penal contra el gobernador Juan Schiaretti por demorar «criminalmente» la declaración de emergencia Roja que habilita el pleno auxilio de la Nación y otras provincias para combatir los descontrolados incendios en Córdoba. La presentaron el Biólogo Raúl Montenegro y el Abogado Juan Smith ante la Justicia Provincial.

“Pese a que ya se registraron 3 muertes y hay más de 50.000 hectáreas quemadas, el gobernador Juan Schiaretti sigue encaprichado en no declarar la emergencia Roja y en rechazar el ofrecimiento de auxilio pleno de la Nación. El gobernador se limitó a pedir dos aviones, y cuando la magnitud del fuego crecía, solicitar otros dos aviones y un helicóptero, pedidos que fueron satisfechos por la Nación. Pero la provincia siguió sin declarar la emergencia Roja”, indicó Raúl Montenegro.

El Abogado Juan Smith agregó: “resulta inaceptable que deban morir personas y ambientes nativos de la provincia porque el gobernador Juan Schiaretti no quiere solicitar auxilio nacional. El gobierno provincial se limitó a hacer compra de material de reemplazo, anunciado después de los incendios de 2020, en lugar de montar un verdadero sistema de prevención y control del fuego. Esperamos que la Justicia actúe en defensa de la gente y los ambientes nativos pues ya no queda margen para más errores y torpezas”.

El Biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), y el Abogado Juan Smith, presentaron ante la Justicia una nueva denuncia penal contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

La presentación está contenida en el expediente 9558478 con el siguiente asunto: “Denuncia formulada por Raúl Montenegro y Juan Smith contra Gobierno de la provincia de Córdoba. Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 1ª Nominación”.

En el año 2020 los incendios produjeron varias muertes y afectaron más de 340.000 hectáreas. Fue considerado en ese momento uno de los 10 incendios más grandes del mundo, comparables a los de California en Estados Unidos, España, Portugal y Australia. “En 2021 se agregan otras 50.000 hectáreas a las afectadas en 2020 y años anteriores”, indico Raúl Montenegro, quien dirige el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo.

Luego agregó: “El gobernador Juan Schiaretti y su gabinete no solo han demostrado impericia y negligencia para prevenir y enfrentar los incendios sino también ignorancia. No entienden que por su ineptitud les estamos robando posibilidades de supervivencia a nuestras niñas y niños, y a las generaciones futuras. Parecen no conocer que la única forma para que se reconstituyan las biodiversidades destruidas por fuego y desmonte es la sucesión ecológica secundaria, es decir, que los cada vez más escasos remanentes de ambiente nativo reconquisten los ambientes destruidos. Como en la provincia queda cada año menos ambiente nativo y menos biodiversidad, esa reconstitución es cada vez más lenta, difícil y hasta improbable. La torpeza del gobernador es tal que después de cada incendio, agravado en sus consecuencias por impericia, sus soluciones se limitan a plantear dudosos planes de reforestación –pues la biodiversidad no se planta- o en la cima del absurdo distribuir postes de quebracho colorado –una especie amenazada- entre los productores afectados”.

“El comportamiento del gobierno provincial y del gobernador frente al tema incendios responde más a un modelo espasmódico e irresponsable donde no se hace prevención durante todo el año, se demora criminalmente el pedido de auxilio nacional para combatir fuegos y se desconoce cómo funciona ambientalmente la provincia. El gobernador Juan Schiaretti es muy eficiente para obtener financiamiento de obras innecesarias como las autovías de Punilla y Paravachasca, ampliamente rechazadas por las comunidades afectadas, pero no entiende, o no quiere entender, que los incendios, los desmontes y la expansión de la frontera agropecuaria impulsada por la Mesa de Enlace nos llevan al abismo”.