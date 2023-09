Diputado oficialista blanquea que Massa «ya está gobernando»

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió a las medidas económicas lanzadas por el ministro de economía y candidato a presidente de Unión por la Patria y afirmó que «Massa ya está gobernando porque vamos a ganar esta elección».

«Está ejecutando lo que siempre dijo, luego de una ardua negociación con el FMI. Ritondo había dicho que si Massa mandaba la ley de ganancias la votaban, luego cambiaron de posición. Macri había prometido la eliminación en campaña, pero luego no lo hizo. Pero nosotros somos gente de acuerdos, por eso el martes que viene oficialismo y oposición vamos a votar leyes que mejoran la vida de la gente. Ya estamos gobernando, porque vamos a ganar la elección», afirmó Eduardo Valdés en un comunicado.

Luego, afirmó: «Tenemos que estar concentrados en Massa Presidente, sabemos qué se debate y qué significa esta elección, no tenemos tiempo de psicoanalizar los discursos. Los militantes trabajamos para construir esperanza, recuperar los votos que perdimos. Tenemos que ir uno a uno a poner la cara con quienes dejaron de confiar en nosotros. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un gran candidato que es Leandro Santoro, y su candidata a vice, Bárbara Rossen, es brillante».

El Papa Francisco

En declaraciones a Radio Perfil, el diputado de Unión por la Patria reafirmó el lugar que ocupa el Papa Francisco en el mundo: « El Papa no es casta, es un pastor universal . En el mundo es un primus interpares, del nivel de Mandela y de Ghandi. También lo es entre los pontífices. Cuando sucede un acontecimiento extraordinario en la humanidad se espera la palabra de Francisco. El famoso muro que auguraba Trump entre EEUU y México no se construyó por la prédica del Papa, cuando rezó aquella misa en Ciudad Juárez. Es un hombre de acción y piensa al mundo sin descartar a ningún ser humano. Me da orgullo como argentino. Francisco siempre predicó la igualdad y la Justicia Social. Cuando lo acusan de pobrismo, él lo que hace es aplicar el Evangelio, el Sermón de la Montaña. Representa valores para la convivencia entre todos».

Además, Valdés (que preside la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados), señaló que Malvinas «es uno de los pactos democráticos centrales que tenemos desde 1983 hasta hoy», y agregó: «Volvimos a la Democracia luego de perder la guerra. Nuestro reclamo diplomático es emblema de la política internacional argentina. La ONU dice que Malvinas es enclave colonial porque tiene población trasplantada, que son los kelpers. La negociación tiene que ser entre estados, y no con los habitantes de Malvinas».

Para concluir, el diputado señaló: «Creo en un país en el que podamos convivir todos, los que nacieron con el dulce de leche en la mesa y los que no. Y en esas últimas mesas, tenemos que poner el dulce de leche».