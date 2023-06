Dólar Soja 3: liquidación récord pero no llegaron los US$9.000 millones que dijo el Gobierno

La liquidación de divisas por Dólar Soja 3 fue de US$ 1.052,4 millones este miércoles, último día de vigencia del tipo de cambio paralelo y el total fue de US$ 5.086 millones, lejos de los US$ 9.000 millones que estimó el Gobierno.

Según informó el Banco Central este miércoles, en la última jornada del dólar a $300, la entidad compró US$ 451 millones en el mercado de cambios.

En mayo, después de las tres primeras ruedas de ventas, fueron todas positivas para el BCRA y le permitieron acumular US$ 850 millones.

Dolar Soja 3

El Programa de Incentivo Exportador III (PIE), conocido como dólar soja 3 terminó este miércoles 31 de mayo (en los hechos continúa hasta el viernes 2 de junio) y recaudó u$s5.086 millones, lejos de los US$ 9.000 millones que prometió el Gobierno nacional en abril pasado.

Por entonces, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo había dicho en una conferencia de prensa que la liquidación de divisas a partir de la puesta en marcha de la nueva edición del programa podría alcanzar los US$ 9.000 millones, de los cuales aportaría «alrededor US$ 5.000 millones por parte del complejo sojero» y «algo más US$ 4.000 millones» de las economías regionales.