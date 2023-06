Golpe a Santi Maratea y a Independiente: declararon el fideicomiso como «irregular»

Lo determinó la IGJ, el problema está en el domicilio radicado en la provincia de Neuquén, objetada por el organismo. Declararon al fideicomiso como «ineficaz» e «irregular».

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró este miércoles que el fideicomiso que el influencer Santiago Maratea organizó para juntar dinero a fin de saldar las deudas del Club Atlético Independiente es “ineficaz e irregular”.

La entidad también decidió designar a un interventor informante para que controle la operatoria.

El principal cuestionamiento de la IGJ está en el domicilio designado por Maratea/Independiente, en la provincia de Neuquén, que tendría una legislación que favorece ese tipo de operatorias al bajar los controles.

La versión del Rojo

Desde Independiente explicaron que el domicilio donde se constituyó el acto jurídico es “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos” y que el exarquero del club, Miguel Ángel Santoro, es quien actúa como fiduciante.

Por otro lado, el abogado Claudio Levy, uno de los letrados del fideicomiso, informó por qué no se da a conocer públicamente el contrato de creación del fideicomiso: «Es el grupo de Maratea el que decide no hacerlo por ahora y le pone una mística al tema. Es una decisión que a mí me excede”.

Por último, también confirmó -en declaraciones a Radio Mitre- el porcentaje que cobra Maratea: de acuerdo con lo informado por Levy, el contrato establece que el fiduciario (Maratea), por su gestión, recibe una remuneración del 5% y que los gastos los paga el fideicomiso (un 0,8%).

La versión Maratea

Sobre el porcentaje que se lleva, el influencer había dicho: “Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé. Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5% (ndr: de los 20 millones de dólares que intenta recaudar). Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5.8%, te estoy redondeando para que entiendas. Esa es la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo estoy tan sorpresa como todos ustedes”.

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”. añadió en su Instagram días atrás al hablar del tema.

“Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa. Digo… ‘Ay, qué problema, Santi. Ay, no, pobre Santi, mirá lo que le hicimos. Se tuvo que comprar una casa con pileta’. La parte incómoda de todo esto yo la expongo sin problema, pero bueno, no está bueno que si cobrás esa plata la gente lo sepa”, finalizó.