“El gasoducto Néstor Kirchner permitirá recuperar la soberanía energética”

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este viernes que la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya puesta en marcha encabezó el presidente Alberto Fernández en el yacimiento Loma Campana de Vaca Muerta, “será la obra más importante que se va a realizar en las últimas décadas porque va a permitir que la Argentina recupere la soberanía energética”.

En la habitual conferencia de prensa que brinda a las y los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, Gabriela Cerruti señaló que el gas “es una energía fundamental de transición” y destacó que, de acuerdo a los plazos previstos, la obra del gasoducto “nos va a permitir a finales del año próximo tener autoabastecimiento de gas y, más adelante, ser también exportadores”.

Y en esta línea, resaltó el “enorme crecimiento que ha tenido la producción de hidrocarburos en el último año, impulsado por el Plan Gas”.

La portavoz además anunció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en febrero un crecimiento del 9,1 por ciento en la variación interanual y de 1,8 por ciento respecto a enero y destacó el récord en las exportaciones, que sumaron 7.352 millones de dólares, con un incremento del 28,5 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

“Esto significa un crecimiento que viene siendo sostenido”, remarcó la funcionaria, al hacer referencia a la variación positiva de más de 10 puntos del PBI registrada el año pasado, y en ese sentido indicó que el FMI “cambió las perspectivas para la Argentina, subió el nivel de crecimiento y nos pone a la cabeza de toda Latinoamérica”.

No obstante, la portavoz expresó que “este crecimiento no alcanza si no hay distribución del ingreso, y por eso el Gobierno anunció esta semana un refuerzo de ingresos” para las y los trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas A y B, jubiladas y jubilados y personas que cobran una pensión.

En la misma línea, valoró la apertura de las paritarias en gran parte de los sectores, que “en la mayoría de los casos están cerrando acuerdos por encima de la inflación y esto nos permite hacernos cargo de la gran preocupación del Gobierno, que tiene que ver con que los salarios no queden postergados”.

“Todo esto es parte del programa económico que el Gobierno está llevando adelante para garantizar que este crecimiento no solo se sostenga en el tiempo, sino que también se redistribuya”, subrayó.