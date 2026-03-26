Escándalo por el viaje de Adorni: el testigo declaró que el traslado lo pagó Grandio

El testigo a quien le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este jueves en Comodoro Py que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.

Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.

Según la información en el expediente, el testigo, Agustín Issin, de 46 años, compró el paquete de vuelos el 9 de febrero.

La Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde de todos modos se desvinculó.

El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri y, según estiman en el ámbito aerocomercial, el costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de 10.000 dólares para ida y vuelta.

El Gobierno comenzó a transitar una etapa severa de “control de daños”, lo que implica mostrar a un jefe de Gabinete activo y gestionando, mientras que el resto de los funcionarios tendrá un perfil público más bajo y limitará sus apariciones públicas por los próximos días.

Así describió el clima que impera una voz libertaria, según informó un cable de la Agencia Noticias Argentinas. Así, se intentará mostrar al cuestionado funcionario “funcionando”.

Esto significa que continuará teniendo reuniones con otros ministros y referentes de La Libertad Avanza y, además, que tratará de hablar de otros temas para correr el foco de la discusión mediática.

Con información de la agencia Noticias Argentinas