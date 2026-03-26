Tragedia de Once: la Corte Suprema dejó firme la indemnización a las víctimas.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la decisión que ordena al Estado Nacional indemnizar a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, al rechazar recursos presentados por el propio Estado y una aseguradora en distintas causas.

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó por inadmisibles los planteos contra fallos que habían hecho lugar a demandas de heridos y familiares de fallecidos del siniestro ocurrido el 22 de febrero de 2012.

La decisión alcanza a expedientes iniciados por Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, ambos heridos, y por José Luis Torres Amarilla y su familia, tras la muerte de su hija en el choque.

El accidente se produjo cuando una formación de la línea Sarmiento con unas 1.200 personas a bordo impactó contra los paragolpes de contención en la estación Once, lo que dejó 51 muertos y cerca de 800 heridos.

En instancias previas, la Justicia había condenado al Estado Nacional, a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), al maquinista Marcos Córdoba y a la aseguradora a pagar indemnizaciones, al considerar que existieron fallas en la conducción, deficiencias en el servicio y falta de control estatal.

La Cámara Civil confirmó esas responsabilidades y sostuvo que la seguridad del servicio ferroviario era compartida entre el concesionario y el Estado, que omitió ejercer un control efectivo.

El Estado había cuestionado su responsabilidad al atribuir el hecho al maquinista y a la empresa concesionaria, pero la Corte rechazó esos argumentos y dejó firmes las sentencias.

Con información de la agencia Noticias Argentinas