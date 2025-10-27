Trump y Bessent felicitaron a Javier Milei que ahora espera la ayuda prometida

El presidente estadounidense y su secretario del Tesoro celebraron la victoria electoral libertaria y renovaron su respaldo al rumbo económico argentino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, felicitaron públicamente a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Mientras el líder republicano calificó el resultado como una «victoria aplastante», el funcionario económico habló de un «mandato renovado para impulsar el cambio» en Argentina.

Los mensajes de respaldo internacional

Trump celebró el resultado electoral como una señal de respaldo al rumbo económico del gobierno argentino y al swap anunciado recientemente. «Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él», publicó el mandatario norteamericano en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, Bessent se sumó a las felicitaciones «por el muy exitoso resultado de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término» y consideró que Milei «cuenta con un mandato renovado para impulsar el cambio». El secretario del Tesoro destacó que Argentina es un «aliado fundamental en América Latina» y aseguró que los resultados «dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando».

La respuesta de Milei

El presidente argentino respondió a los mensajes con un tono de cercanía política. «Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina», escribió Milei, quien agregó: «Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental».

Horas más tarde, el mandatario también agradeció a Bessent: «Gracias, Secretario Scott Bessent, por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo». En su mensaje, Milei remarcó que «esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo».

Contexto bilateral y expectativas

Las declaraciones se producen en el marco de una relación bilateral que se profundizó tras el encuentro de los mandatarios en la Casa Blanca, días antes de los comicios. Durante esa reunión, Trump había manifestado su respaldo al gobierno local y alertado que un cambio político podría alterar el flujo de inversiones hacia Argentina.

Bessent señaló que con el resultado electoral Washington espera «nuevos avances hacia una mayor libertad económica que atraigan inversión privada y a generadores de empleo». Las felicitaciones coincidieron con la mejora de los bonos argentinos en Wall Street y la continuidad de las conversaciones por el swap de 20.000 millones de dólares acordado entre ambos países. El secretario del Tesoro concluyó: «Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca fue más fuerte».