Gómez Alcorta sobre el aborto: “Lo que conquistamos fue la dignidad de poder elegir”

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, encabezó el conversatorio A 1 año de la sanción de la Ley 27.610, en el que, junto a funcionarias y referentas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, se realizó un balance y se plantearon los desafíos de la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo a lo largo y ancho del país. Además, se recorrió la muestra fotográfica Interrupción Voluntaria del Embarazo. Decidir es tu derecho.

La actividad, que se desarrolló bajo modalidad mixta en la nueva sede del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) ubicado en el barrio porteño de San Telmo, contó con la presencia de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Participaron también Mónica Menini, abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y de manera virtual, Nelly Minyersky, abogada, pionera de la Campaña e integrante del Consejo Federal del MMGyD; y Valeria Isla, directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, junto a otras doscientas personas entre integrantes del consejo y organizaciones feministas. El conversatorio estuvo moderado por la periodista Ingrid Beck.

“Lo que conquistamos hace un año fue la dignidad de poder elegir, de ser libres, de ser autónomas, como a lo largo de los siglos lo fueron los varones. Eso es también lo que sigue en juego, porque hay que seguir trabajando para garantizar el acceso efectivo a este derecho”, expresó Gómez Alcorta. La ministra también afirmó: “La ley es una ley feminista que fue posible en plena pandemia porque hubo en cada uno de los espacios compañeras feministas y varones aliados trabajando de manera articulada con un objetivo en común. Y es lo que debemos seguir haciendo para lograr que en cada rincón de nuestro país quienes no quieran ser madres tengan efectivamente el derecho de no serlo”.

En la misma línea Vizzotti señaló: «Este país es pionero en el marco legal para los derechos de las mujeres y las diversidades. Para nosotros ser parte de este Gobierno nos genera más compromiso para seguir adelante, para seguir ampliando derechos y para que los derechos sean efectivos».

Además, la ministra de Salud recordó: «El desafío era grande, pero la sinergia que se hizo entre los equipos del Ministerio de Salud, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la sociedad civil y con el periodismo, hizo que se potencie ese trabajo al unísono. La ley además se reglamentó muy rápido y se empezó a trabajar sobre lo que ya había construido».

A su turno, Menini destacó que “una de las grandes estrategias para llegar a la legalización y la despenalización del aborto en nuestro país fue llegar a las bases, a los barrios, a los movimientos sociales. Ahí fue cuando dijimos, ´acá hay un consenso social para llegar´”, y remarcó: “Fue impresionante que, teniendo un presidente que decía que iba a mandar la ley de aborto al Congreso, nos llegó una pandemia. No teníamos la calle que era un fuerte enorme para este movimiento, pero sostuvimos lo que estaba construido, que era la construcción política de la decisión”.

Posteriormente, Minyersky enfatizó: “Una ley necesita vivir”, y en este sentido señaló que “estamos cambiando la sociedad, la estamos revitalizando, esto nos tiene que hacer sentir que tenemos un instrumento poderosísimo. La Ley necesita impregnar la sociedad, porque no solo es disruptiva, sino que necesita cambios sociales profundos. Esta ley no es en beneficio de la mujer, es en beneficio de toda la sociedad argentina”, y finalizó: “Es una maravilla constitucional. Quiero reconocer que si no hubiéramos tenido un gobierno con quien articular y un ministerio que nos apoye, esta maravilla no se hubiera podido lograr. Es un ejemplo de que cuando una sociedad milita y tiene un gobierno que escucha, se logran grandes cosas”.

El encuentro apuntó a revisar la implementación de la legislación a nivel provincial desde que entró en vigencia el 24 de enero de 2021, y a plantear los desafíos a encarar el próximo año. Además, se revivió el proceso de lucha que devino en sanción histórica de la ley, se expusieron iniciativas de las organizaciones sociales y se coincidió en la importancia de la articulación entre los organismos del Estado Nacional en la implementación de la norma.

Mientras tanto, se pudo apreciar la muestra curada por la Dirección General de Prensa y Comunicación del MMGyD compuesta por una secuencia cronológica de 8 fotografías tomadas en el contexto de la sanción de la de la ley, y con una bandera sublimada y bordada con la leyenda “Los pañuelos no se guardan. Nuestro cuerpo, nuestra decisión».

La jornada se enmarcó en una serie de actividades que viene realizando el MMGyD para conmemorar el año de la sanción de la ley de IVE que tuvo un gran despliegue nacional con el Proyectorazo Federal Interrupción Voluntaria del Embarazo. Decidir es tu derecho, y que continuará con la participación en el tradicional Pañuelazo Federal, convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se llevará a cabo de manera simultánea en distintas jurisdicciones del país, donde las condiciones sanitarias así lo permitan.

Sancionada el 30 de diciembre de 2020, la Ley 27.610 reconoce el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de las 14 semanas de gestación (inclusive) y con posterioridad a ese plazo si el embarazo es el resultado de una violación o si se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Acompañaron a la ministra la jefa de Gabinete, Lara González Carvajal; la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; la subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Diana Broggi; la subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género, Carolina Varsky; la subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda; la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Pilar Escalante; la directora de Programas Especiales, Mariana Seghezzo; la directora nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, Victoria Obregón; la directora nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros, Graciela Santos; la coordinadora de Promoción del Empleo para las Personas Travestis, Transexuales y Transgéneros, María Pía Ceballos; el coordinador de Prevención y Abordaie de la Violencia Institucional, Darío Arias; y la coordinadora de Políticas de Salud Inclusiva, Valeria Paván.