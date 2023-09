«Hay un sobreprecio escandaloso» en la compra de camionetas que hizo Malena Galmarini

Los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli denunciaron a Malena Galmarini, titular de AySA, por la presunta comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública y delitos de lavado de activos en la compra de camionetas.

En declaraciones a 4SEMANAS, la diputada Campagnoli explicó la denuncia por la adjudicación de vehículos en AySA, la entidad que conduce Malena Galmarini, y en qué consiste la maniobra bajo sospecha.

«A principios de septiembre se adjudicó a AySA, con la firma de Malena Galmarini -porque el resto del directorio no firmó-, una adjudicación de 613 vehículos utilitarios Kangoo por una licitación que fue en dólares, cosa que la ley no lo permite , -tiene que ser siempre en pesos o justificar por qué es en dólares y no se justificó- por 25 millones de dólares. El valor de cada unidad se pagó 42 mil dólares, cuando el valor de mercado de la unidad es de 14 mil dólares. También demandamos a la empresa adjudicataria, Lumiere Automotores, por este sobreprecio. Si cada unidad vale -al valor de mercado- 14 mil dólares, hay un sobreprecio de 28 mil dólares por unidad, lo cual es mucho más del doble del valor de mercado . Ellos dicen que es para condicionar adentro la unidad, pero no es una ambulancia, es un utilitario, un utilitario de una empresa de servicios de agua, no puede valer tres veces acondicionar la unidad por dentro que el valor del vehículo, es un sobreprecio escandaloso, por eso es que demandamos por defraudación contra la administración pública del artículo 174, inciso 5, delitos de lavado de activos del artículo 303 del Código Penal de la Nación a Mariana Galmarini, presidenta de aguas y saneamientos argentinos, AySA, y contra Lumiere Automóviles, que es el adjudicatario beneficiado de la licitación. El año pasado también hubo una adjudicación a la misma empresa, y a otra más, por 256 vehículos que también lo menciono en la demanda», explicó la diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC).

La explicación de Galmarini y el dólar oficial

4SEMANAS: En relación a la denuncia, ¿tuvieron alguna respuesta por parte de AYSA?

Marcela Campagnoli: No, nosotros presentamos la demanda. La que tiene que investigar es la justicia, por eso presentamos una denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública y de lavado de activos.

4S: ¿Malena Galmarini tampoco negó la acusación?

MC: Ella explicó por los medios que el sobrevalor que tenía era por el dólar oficial, lo cual es peor todavía, porque si hizo el cálculo al dólar oficial es mucho más el sobreprecio de la unidad. Y segundo, ella dijo que era para el equipamiento interno de las unidades, y nunca el equipamiento interno de las unidades puede costar tres veces más el valor de la unidad, sobre todo porque no estás hablando ni de un camión de bomberos, ni de una ambulancia, que puede tener equipo sofisticado. Acá estás hablando de un utilitario para arreglar cloacas o asistir a algún desperfecto que tenga que ver con el servicio de AYSA.

Las dudas sobre Lijo

4S: ¿En manos de quién ha quedado esta denuncia?

MC: Quedó sorteado en el juzgado 12, que hoy está vacante, entonces está subrogado por el juez Ariel Lijo, y la fiscalía que interviene es la fiscalía número 6, que es la fiscalía que era del fiscal Delgado, que murió recientemente, y que hoy está subrogando el fiscal Carlos Rívolo.

4S: ¿Qué expectativas tienen con respecto al devenir judicial?