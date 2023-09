Sin mencionar a Massa, Cristina Kirchner buscó confrontar con Melconián y Macri

La vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este sábado en una charla en el Auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) donde cuestionó a Mauricio Macri y a Carlos Melconian, el hipotético ministro de Economía de Patricia Bullrich. No mencionó a Sergio Massa y apenas aludió a Javier Milei.

Cristina Kirchner se pronunció este sabado en contra de las interpretaciones acerca de que la sociedad argentina se haya «derechizado» por los resultados de las PASO y consideró que «querer un buen trabajo o un buen sueldo no es de derecha o de izquierda, es casi de peronista».

Sin mencionar al candidato de su espacio, Sergio Massa, y aludiendo a Milei sin nombrar, Cristina prefirió confrontar con Melconian y Macri contra la estrategia del massismo de rivalizar solo con el candidato libertario ignorando a Patricia Bullrich.

Casta de economistas

Cristina sostuvo que «hay que hablar de la casta de los economistas, que tuvieron un rol fundamental en el modelo neoliberal» y sostuvo que durante la dictadura «el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian» y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022: «Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía el en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetarismo, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado? «, sostuvo.

Otras definiciones

En Economía «no se puede hacer ficción porque la realidad termina estallando», dijo la expresidenta en otro tramo de su alocuación. Afirmó que el modelo neoliberal “se cayó» en Argentina «una vez por hiperinflación y otra por deflación”.

Luego, dijo que el déficit que hubo en su gobierno se debió al aumento de la demanda “energética” y consideró que el expresidente Mauricio Macri “dice todos los días una mentira distinta” en relación a la deuda que tomó con el FMI.

La única alusión a Massa fue cuando CFK contó que el ministro de Economía le dijo “ la verdad al país sobre el FMI” y sus exigencias devaluatorias .

También aseguró que “solo cuatro países son los que tienen superávit fiscal”, y consideró que el déficit fiscal “no es la causa de la inflación en Argentina”.