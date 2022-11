Interna en JxC: Bullrich Vs Felipe Miguel y una exAFI dice que Macri ‘carpeteó’ a Larreta

Se filtró un video donde Patricia Bullrich amenazó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con «romperle la cara». Elisa Carrió se metió y criticó a Bullrich. Luego, la extitular de la AFI dijo que Mauricio Macri tenía «carpeteado» a Horacio Rodríguez Larreta.

Después de que se filtrara un video en el que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, amenazó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, con «romperle la cara», distintos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) salieron a cuestionar a ex ministra de Seguridad.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo que «Patricia debe parar en función del conjunto» de JxC.

«Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura», analizó la ex diputada nacional en declaraciones que reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

Disculpa pública

La diputada nacional Silvia Lospennato también se refirió al escándalo y consideró que la conducta de Bullrich «ameritaría una disculpa pública porque en el PRO no tenemos esos modos».

«Somos un partido democrático y republicano que soporta las disidencias”, señaló en declaraciones radiales la diputada del partido amarillo, que aclaró que no se siente «representada» por los modos de la presidenta del PRO.

«No me siento representada por ese modo y pedir disculpas contribuiría a la pacificación que estamos obligados a tener», manifestó Lospennato, luego de que Bullrich rechazara hacer un mea culpa.

La AFI se mete en la interna de JxC

En medio del escándalo protagonizado por Patricia Bullrich, reapareció la exinterventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño y dijo que durante la presidencia de Mauricio Macri hubo en ese organismo «una matriz que se dedicaba al espionaje ilícito» tanto de adversarios como de figuras propias y opinó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal deben estar siendo «carpeteados» por el exprimer mandatario porque «nadie se anima a hacerle frente».

Caamaño, en diálogo con la radio AM750, se refirió a la imputación que realizó el fiscal federal Franco Picardi a Macri como supuesto responsable del armado de un «plan sistemático» de espionaje ilegal durante su Gobierno.

Al respecto, recordó que Rodríguez Larreta y Vidal «primero se presentaron como posibles querellantes para ver cuanto los habían espiado, pero después ninguno se animó a imputar directamente a Mauricio Macri. Evidentemente (el expresidente) los debe tener carpeteados a todos, entonces nadie se anima a hacerle frente», afirmó.