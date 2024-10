Javier Milei, el cajón con Cristina Kirchner adentro y repudio en el Congreso

El presidente Javier Milei dijo en una entrevista que le “encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”. En el Congreso presentan un proyecto de repudio.

Al hablar sobre las internas en el PJ anoche en una entrevista periodística, Javier Milei contestó que el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, «no es un problema» para él.

«No es un problema para mí. Es un problema de la oposición«, contestó Milei pero agregó: «También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro«.

Repudio a Milei

La Diputada Nacional kirchnerista por Entre Ríos, Carolina Gaillard, presentó este lunes junto a otros diputados del bloque Unión por la Patria un proyecto de resolución para repudiar las declaraciones del Presidente Javier Milei contra Cristina Fernández.

Gaillard afirmó que las manifestaciones del Presidente son “un acto de desesperación porque los números no cierran y la economía se desbarranca, por eso acude a la violencia verbal contra Cristina Fernández de Kirchner para desviar la atención buscando un chivo expiatorio” y agregó: “además, estas declaraciones son una clara incitación a la violencia contra la ex Presidenta, que ya ha sufrido un atentado contra su vida producto de los discursos de odio”.

“Milei se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo y dejar de buscar responsables. Él es el responsable de la masacre social que está llevando adelante y ya no puede entretener más a una sociedad que está agonizando por sus políticas de miseria y hambre”, agregó la diputada.

En sus fundamentos, el proyecto explica que “estas manifestaciones constituyen una grave incitación a la violencia. El Presidente, aludiendo de manera explícita a un «morbo» que lo llevaría a «meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro», emplea un lenguaje que, además de ser profundamente violento, resulta temerario en razón de que proviene de la máxima autoridad del Estado. Este tipo de discurso habilita, en términos simbólicos y prácticos, a situaciones de violencia hacia dirigentes opositores, atentando contra los principios fundamentales del sistema democrático y del respeto a la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad”.

También afirma que “la mención explícita al ‘kirchnerismo’ y, en particular, a su líder, Cristina Fernández de Kirchner, evoca un deseo no solo de eliminar políticamente a una fuerza opositora y a la persona, sino también de deslegitimar su rol dentro de la democracia. Este tipo de expresiones no pueden ser tomadas a la ligera, ya que normalizan el discurso de odio y la intolerancia hacia quienes piensan diferente, circunstancia por la cual debiéramos asumir el compromiso de trabajar en una legislación acorde a los estándares democráticas que prohíba este tipo de manifestaciones”.

Magnicidio

“Estas manifestaciones debe enmarcarse en el contexto del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Dicho atentado, en el que la ex Vicepresidenta estuvo a escasos centímetros de perder la vida, representa uno de los episodios más graves en la historia reciente de nuestro país. A pesar de la gravedad de los hechos, hasta la fecha no se ha logrado avanzar significativamente en la investigación sobre la autoría intelectual, a pesar de los reiterados reclamos de la querella”, explica el proyecto de resolución y agrega que los dichos de Milei “adquieren una gravedad institucional inusitada, ya que no solo ponen en peligro la integridad de una figura política relevante en la Argentina, sino que también socavan los valores democráticos”.

El proyecto lleva la firma de Carolina Gaillard, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Julio Pereyra, Andrea Freites, Micaela Moran, Adolfo Bermejo, Jorge Antonio Romero, Pablo Todero, Jorge Neri Araujo Fernández, Nancy Sand, Santiago Cafiero, Martín Soria, Eduardo Toniolli, Juan Manuel Pedrini, entre otros.