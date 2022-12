JxC contraataca y denunciará al Presidente por no acatar el fallo de la Corte

Desde Juntos por el Cambio exprsaron su más «enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

«No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos», dijeron desde Juntos por el Cambio en un comunicado este viernes.

«El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina«, concluyeron.

Denuncia contra Alberto Fernández

Además, desde JxC, informaron que denunciarán penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia ya que considera que está cometiendo los delitos de «alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia«.

Lo harán mediante tres presentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, otra de la Unión Cívica Radical y la de los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro del espacio Republicanos Unidos.