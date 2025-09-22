Kicillof calificó de “mentiroso” a Caputo, que en la provincia “no hay ningún impuesto nuevo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y lo calificó de “caradura y mentiroso” porque “no hay ningún impuesto nuevo en la provincia de Buenos Aires”, desmintiendo lo que aseguró el funcionario, días atrás, en varios medios.

El mandatario se refirió al supuesto “impuesto” que, según La Libertad Avanza (LLA) el Gobierno bonaerense habría incluido en el uso de las billeteras virtuales: “Es otra repugnante mentira que busca generar confusión y rascar algunos votos en las próximas elecciones”, añadió.

“Lo vuelvo a desmentir: En la provincia de Buenos Aires no hay ningún impuestazo, no hay ningún impuesto nuevo, no creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. Lo dicen para conseguir un voto, están mintiendo y si alguien lo quiere cobrar, los están estafando, no hay ningún impuesto nuevo, nadie tiene que pagarle nada a la provincia de Buenos Aires por usar su billetera virtual, ni con Cuenta DNI, ni con Mercado Pago, ni con Modo ni con nada”, reiteró Kicillof.

En la misma línea, explicó que “la única novedad” que hubo es que, a partir de noviembre, Buenos Aires adhiere al régimen que ya tienen 19 provincias, que propone una comisión arbitral (que es una comisión entre las jurisdicciones para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los que ya los pagan ingresos brutos): “No te pueden cobrar nada por pagar con una billetera virtual, no es un impuesto nuevo, no se aplica al que hace una compra”, añadió.

“Si no tienen votos vayan a buscarlos honestamente, a ver si los consiguen, pero no mientan más, córtenla. No hay ningún impuesto nuevo en la provincia de Buenos Aires y lo voy a decir mil veces. Busquen argumentos honestos para conseguir los votos, pero esto es una mentira. Yo no puedo subir impuestos sin autorización de la Legislatura y no hubo ninguna autorización de la Legislatura. No puedo crear impuestos nuevos sin autorización de la Legislatura y no hubo ninguna decisión de la Legislatura, así que en todo caso sería la Legislatura (la que lo decidió), pero tampoco pasó. Háganse cargo los que tienen que hacerse cargo, vivan en Uruguay o vivan donde vivan y me estoy refiriendo a Mercado Pago y a Mercado Libre, porque lo vi (a Marcos Galperín) tuitear, también, la misma mentira. Mentiroso, trabaja de violeta, trabaja para Milei. De cara a octubre, traten de votar a los que no les mienten”, concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas