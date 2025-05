La jueza Makintach se atornilla al tribunal y avisa: «No me voy a apartar»

Reinició este martes el juicio por la muerte de Diego Maradona y la jueza Julieta Makintach habló para desmentir la filmación de un documental a la vez que negó que vaya a dejar el cargo.

“No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática”, dijo la juez Julieta Makintach este mediodía en respuesta al escándalo por la presunta filmación de un documental sobre su rol como jueza en el juicio por la muerte de Diego Maradona que generó indignación.

La jueza no solo rechazó las acusaciones, sino que se victimizó y e insistió con permanecer en su cargo: “No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos penalmente relevante del cual yo pueda darle alguna explicación”. “No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”.

Julieta Makintach: «No me voy a apartar»

En otro tramo de su discurso, la jueza afirmó que no se apartará del tribunal que integra como vocal: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Y sobre los videos que se filtraron a la prensa del presunto documental, explicó: “Di una entrevista a una amiga de mi infancia hablando de la Justicia, ese material era crudo, era íntimo. Fue un domingo a las 5 de la tarde. ¿Eso le da el mote de prohibido, oculto, ilícito?“.

Luego, acusó al periodismo por un «un escarnio mediático» y dijo que padeció «acoso» en sus redes sociales. «Tengo dos perfiles de Instagram. Había fotos antiguas y las había borrado para evitar suspicacias», aclaró.