La Unión Africana analizó la alianza entre terrorismo, separatismo y criminalidad

«El ecosistema del terrorismo evoluciona hacia un «nexus affirme» entre «terrorismo/separatismo/criminalidad», afirmó el canciller del Reino de Marruecos, Nasser Bourita, durante el encuentro que comenzó este sábado en la ciudad de Malabo, en Guinea Ecuatorial.

La amenaza terrorista en África es cada vez más agresiva, con la aparición de nuevos grupos que se adaptan a las respuestas nacionales y regionales, para orientar mejor el caos y el beneficio, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el extranjero, Nasser Bourita, señalando que el ecosistema del terrorismo evoluciona hacia un «nexus affirme» entre «terrorismo/separatismo/criminalidad».

Bourita, que representa a SM el Rey Mohammed VI en la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana (UA) sobre la lucha contra el terrorismo y los cambios inconstitucionales de gobierno en África, inaugurada, ayer sábado, ha señalado que los 85 Estados miembros de la «Coalición Global para Derrotar a Daesh», reunidos en Marrakech el 11 de mayo, han reconocido estas mutaciones, que el Foro Internacional de Dakar sobre la Paz y la Seguridad, celebrado en 2016 bajo la presidencia de Macky Sall, había anticipado.

Ante esta amenaza mutante, nuestra fuerza colectiva nunca ha estado tan en función de nuestras vulnerabilidades individuales», dijo Bourita.

Además, el ministro indicó que el hecho de habitar, una vez más, el tema del terrorismo y los cambios inconstitucionales de gobierno, refleja una preocupación doblemente relevante.

«Es pertinente en vista de la situación tan difícil que vive África, marcada por una sucesión, incluso concomitante, de crisis, en este caso de seguridad, que no deja tregua, explicó.

También es relevante porque refleja una visión lúcida de la evolución del fenómeno terrorista en África y, en particular, de su capacidad para asumir los colores de todos los males de los que se alimenta: la inestabilidad, la inseguridad y el separatismo, dijo.

El ministro subrayó que los indicadores de seguridad del continente se están poniendo en rojo, uno tras otro, y añadió que esto es un signo de los resultados operativos «mixtos» del Plan de Acción de la UA sobre la Prevención y la Lucha contra el Terrorismo adoptado en 2002.

Pero, continuó, si no permitió estructurar una respuesta eficaz a escala continental, este Plan de Acción habrá tenido el mérito de existir, y de abogar por el fortalecimiento de un marco jurídico que puede ser muy útil en el futuro.

Así, pidió que no se descuidara ningún espacio político u operativo, que no hubiera ninguna fuente de tensión nacional o regional y, sobre todo, que no se dejara a ningún país en el camino.

En este contexto, Bourita lamentó la decisión de Malí de retirarse del G5-Sahel, que es «una muy mala noticia para reflexionar», y expresó su deseo de que este país hermano, cuyo compromiso contra el terrorismo conocemos, pueda retomar rápidamente su lugar en «nuestra respuesta colectiva».

Por otro lado, el ministro marroquí se congratuló de los esfuerzos de Mauritania en este sentido, y volvió a pedir una acción continental verdaderamente estratégica contra el terrorismo.

También se trató la relación entre los golpes de Estado y el terrorismo que de acuerdo al presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana, el chadiano Moussa Faki Mahamat, se percibe una «correlación» entre el terrorismo y los golpes de Estado, pues «cada uno nutre al otro con sus causas».

El pasado 24 de enero, por ejemplo, los militares tomaron el poder en Burkina Faso y depusieron al presidente, Roch Kaboré, tras meses de descontento social por los constantes ataques yihadistas.

De esta manera el fantasma de los cinco golpes de Estado (dos en Malí y uno en Guinea-Conakri, Sudán y Burkina Faso) y una intentona golpista fallida (Guinea-Bisáu) acaecidos en algo menos de dos años en África sobrevoló el Palacio de Conferencias de Sipopo, que acogió la cumbre. Cuatro Estados miembros de la UA (Malí, Guinea-Conakri, Burkina Faso y Sudán) están actualmente suspendidos de la organización tras la ruptura del orden constitucional por los militares y recordaron que la Fuerza de Reserva Africana, creada en 2003 para reaccionar ante conflictos emergentes, aún no está operativa.

Fuente: agencia marroquí, MAP y agencia suiza, swissinfo