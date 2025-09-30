¡Llega desde Santa Fe “Dita” a La Maza!

Rita, una joven porteña que, desde que nació, viene luchando con la pronunciación de la letra R, relata al espectador cómo, a medida que ella crece, este conflicto se convierte en un punto de tensión en su relación con sus padres, quienes no entienden por qué su hija no puede superar este obstáculo.

A través del monólogo que se encuadra en el género de la comedia, Rita recuerda y narra todas las etapas de su vida – su infancia, la escuela primaria, su adolescencia, su primer amor…- hasta llegar al suceso que va a marcar un antes y un después en su historia personal.

Ficha técnica:

Texto original: Brenda Di Spalatro.

⁠Supervisión dramatúrgica: Mauricio Kartun.

Adaptación: María Agustina Arriola y Valentina Muzzachiodi.

Actriz: María Agustina Arriola.

Vestuario: María Agustina Arriola.

Diseño y operación de luces y sonido: Valentina Muzzachiodi.

Diseño y redes: Lara Cereijo.

Puesta en Escena y Dirección General: Valentina Muzzachiodi.

📍 La Maza Teatro (Maza 908).

📅 Domingo 05 de octubre.

🕛 19:30hs

🎫 Entradas por Alternativa Teatral

💰¡Promos y descuentos! 👇🏻

-2x $20000

-Estudiantes y jubilados: $11000

🎒¡Incluye llaveros, bombones y licores para todos los espectadores!