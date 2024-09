Marcelo Puella: “Quien quiera conducir el peronismo debe estar en estos momentos en la calle”

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella en declaraciones radiales advirtió: “Que quien pretenda conducir al movimiento nacional justicialista en estos momentos, debe estar en la calle y acompañando a quienes pretende representar”.

«Hoy la argentina vive un momento de gran angustia y los dirigentes debemos estar a la altura de las circunstancias. Es necesario tener una conducción del peronismo que se muestre en la calle, con la gente, no se es oposición desde bonitos despachos rosqueando en las sombras. Esos métodos han fracasado«, señaló Marcelo Puella de cara a las internas en el Partido Justicialista.

«Estamos a meses de una interna partidaria en el PJ. El 17 de noviembre dirimiremos una nueva conducción de nuestro partido y la realidad, es que hay algunos aspirantes para ser presidentes del partido, pero hasta ahora no vi a nadie en las marchas defendiendo a nuestros jubilados que son reprimidos, ni a quienes peor la están pasando«, lamentó el dirigente peronista.

Críticas a los gremios

Marcelo Puella también apuntó contra los gremios peronistas: “Estamos notando que nuestra dirigencia sindical está ausente en los reclamos de nuestros jubilados, de los trabajadores, de los empleados públicos que día a día son exterminados por este gobierno. El desfinanciamiento a nuestras universidades es una realidad, el ajuste salvaje al bolsillo del laburante es inhumano. Hay aumento de tarifas que son imposibles de pagar, no hay políticas alimentarias para los niños que están comiendo salteado y en comedores comunitarios. No se les envía alimentos básicos a la población que no tiene recursos. Existe un 52% de pobreza en nuestro país según los datos de la UCA (Universidad Católica Argentina), la indigencia crece día a día y esto se ve en la calle, no se puede ocultar más. ¿Ante esta política criminal, donde está la CGT?”.

«Al gobierno de Milei se lo combate en la calle y junto al pueblo, no de espaldas a la sociedad que es quien más sufre este ajuste. Por estas razones, la conducción del Partido Justicialista como principal partido de la oposición, debe ser incuestionable y es necesario ser un gran acompañante de la clase política en esta situación donde se están cercenando todos los derechos del pueblo», finalizó Puella.