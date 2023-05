La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció este jueves que no será precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC) y dejo la puerta abierta para ser candidata a jefa de gobierno porteño.

La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció este jueves que no será precandidata presidencial por Juntos por el Cambio (JxC). En cambio, afirmó que seguirá trabajando por la «unidad» de la coalición opositora. No confirmó si será candidata a jefa de gobierno porteño, donde Horacio Rodríguez Larreta dijo este jueves que solo había 2 candidatos que son ministros de su gobierno mientras que Mauricio Macri no le habría dado su apoyo si competía en la CABA, donde optaría por apoyar a su primo, Jorge, lo que dejaría a Vidal sin apoyo de un candidato nacional.

Los motivos detrás de la decisión

En una extensa publicación en Twitter, Vidal expresó que aunque reconoce el «potencial que tiene nuestra Argentina y el empuje de su gente», no puede ignorar la «angustia, el miedo y la tristeza» que le transmiten en cada provincia.

Según Vidal, la inflación, la inseguridad y las malas noticias aturden a la población y les genera temor sobre el futuro, debido a que el gobierno actual no transmite confianza.

Por eso, consideró «fundamental» que los argentinos «confíen en que JxC es la salida».

Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 4, 2023

La importancia de la unidad en JxC

En su publicación, Vidal aclaró que los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto, y que la unidad de JxC es clave para salir adelante. La exgobernadora reseñó que la sociedad le pide que «no se peleen» y «estén unidos», y que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre.

La determinación tomada en la calle

Vidal afirmó que la decisión de no ser candidata presidencial fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio, escuchando a aquellos que quieren educarse para progresar, a los que eligen la libertad y no el sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo.

El compromiso de seguir trabajando por JxC

Finalmente, la exgobernadora bonaerense declaró que seguirá «trabajando en defender la unidad» de JxC, «fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas».

Los seis aspirantes a la presidencia dentro de JxC

Los seis aspirantes a la Presidencia dentro de JxC son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el PRO, Gerardo Morales y Facundo Manes por la Unión Cívica Radical (UCR), Elisa Carrió por la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto por el Encuentro Republicano Federal (ERF).

La posible candidatura de Vidal a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad

Aunque se especula con que la legisladora pueda regresar políticamente a la Ciudad para suceder a Rodríguez Larreta, hasta ahora no hubo confirmación al respecto ni de ella ni de su entorno.

En la Ciudad, los precandidatos a jefe de Gobierno por el oficialismo porteño son Jorge Macri y Fernán Quirós por el PRO, Martín Lousteau por la UCR, Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos y Graciela Ocaña por Confianza Pública.