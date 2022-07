Máximo Kirchner: «Sé que no la están pasando bien»

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, habló durante un encuentro con la militancia en Escobar, donde criticó a Mauricio Macri y Martín Guzmán.

«No me alcanza que Macri esté del otro lado», dijo Máximo Kichner este jueves en Escobar en lo que se interpretó como un mensaje a sus socios políticos del Frente de Todos, que atraviesa su peor crisis política desde 2019, a lo que también pidió: «Que no nos una el espanto«.

«Gobernar no es soplar y hacer botellas, ni coser y cantar«, agregó el diputado nacional en otro mensaje que pareció dirigido a Mauricio Macri, a quien criticó en gran parte de su discurso por el acuerdo con el FMI.

Recordando su renuncia

En un tramo de su alocución, Máximo recordó su renuncia como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos en Diputados, como forma de criticar a Martín Guzmán y la forma en que renunció mientras daba su discurso Cristina Fernández y a través de Twitter: «Cuando decidí dejar la conducción del bloque del FdT en Diputados, porque no estaba de acuerdo en cómo se llevaron adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal ni en falsos protagnismos que después construyen grandes frustaciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mejor».

«Esto que pasó en los últimos días, no comunicándose con el Presidente, habla de una irresponsabilidad supina», sentenció en referencia al saliente ministro de Economía.

«Vi referirse muy mal y de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán, los dejó tirados», añadió.

Economía y Corte Suprema

«Sé que no la están pasando bien», dijo sobre la economía y reclamó medidas al Gobierno nacional contra la inflación y para mejorar el ingreso.

Luego, apuntó contra el ministro de la Corte, Carlos Rosenkrantz ¿, a quien se refirió como el verdadero presidente del máximo tribunal de Justicia del país: «Rosenkrantz dice muy suelto de cuerpo que no se puede, que no todos los derechos de mis compatriotas pueden ser respondidos, y para peor, lo dice no en una cuestión estática, sino que ustedes van viendo como van avanzando, porque cada vez se concentra más el ingreso. Lo que dijo es que cada vez tendrán menos derechos».