Mega DNU: la comisión bicameral citará a funcionarios de Milei

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo, se reunió en la tarde de este jueves en el Salón Arturo Illia para terminar de elegir autoridades y definir su esquema de trabajo.

Arrancó el encuentro, el presidente de la Comisión y senador, Juan Carlos Pagotto (La Rioja-La Libertad Avanza) destacando que se procederá a la “elección del vicepresidente y secretario de la Comisión, que habían quedado vacantes”.

Luego de la votación, fueron designados Hernán Lombardi (Pro) y Víctor Zimmerman (Chaco-UCR) como vicepresidente y secretario de la Comisión, respectivamente.

Además de las autoridades, componen la Bicameral los legisladores: por la Cámara alta, Luis Juez (Córdoba-Pro), Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes-Unidad Federal), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-Unión por la Patria), Mariano Recalde (CABA-UP) y Teresa González (Formosa-UP).

En tanto, por la Cámara baja, Oscar Zago (LLA), Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF), Carolina Gaillard (UP), Ramiro Gutiérrez (UP) y Vanesa Siley (UP).

El senador Zimmerman agradeció a su “bloque la confianza por la postulación” y agregó “como está en la orden del día, solicito que se cite a funcionarios del Ejecutivo para que den detalles de la norma. Que vengan a enriquecer el debate y poder tratar adecuadamente el DNU 70 y todos los DNU pendientes”.

En concreto, Zimmermann junto a los legisladores Monti y Espínola solicitaron a la Bicameral la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Giubert; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; el ministro de Salud, Mario Russo; y el director de la ANSeS, Mariano de los Heros Battini

Asimismo, consideró necesario “tener un conteo oficial de la cantidad de DNU pendientes dictados por otras gestiones y por la actual”.

En tanto Lombardi manifestó “importante empezar a tratar los más de 100 DNU pendientes. Es importante ratificar esa agenda de trabajo, no es solamente el DNU 70, tenemos que tocar todo el volumen de trabajo que tenemos a nuestros ojos”.

Luego, la Diputada Carolina Gaillard (UP) reiteró que “de Unión por la Patria hicimos un planteo de impugnación a esta Comisión por no respetarse la proporcionalidad por el Sistema D’Hondt y por la demora de más de 70 días en reunirse”.

Destacó además que “pedimos que no se dilate más el tratamiento del DNU 70/2023, y que el vicepresidente convoque a la sesión especial. Son ya 42 senadores los que están pidiendo que se trate”.

A su turno, el diputado Nicolás Massot (UCR) se refirió al DNU 70, y consideró que “rechazarlo sin que sea reemplazado por una Ley afecta la continuidad de muchas medidas necesarias. Necesitamos tratar a fondo este decreto y estoy de acuerdo con el pedido de Zimmerman para que vengan los funcionarios, y comencemos a tratar el DNU 70 y en simultáneo que se traten también todos los DNU pendientes”.

Tras un debate que se extendió por poco más de 2 horas, se votó y aprobó el pedido de los senadores para que vengan los funcionarios nacionales a la Bicameral a explicar los alcances del DNU 70/2023. El presidente de la Comisión concluyó la reunión destacando que “mañana a primera hora se citará a los funcionarios y el día martes se comunicará en qué horario se reunirán”.