Menem dio un fuerte respaldo a la iniciativa de creación de 1 millón de empresas y empleos

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó el lanzamiento de la iniciativa de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que aspira a crear un millón de nuevos puestos de trabajo a partir de la sanción de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

En el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio legislativo, el presidente de la Cámara baja se refirió a la Ley Bases, que será tratada en el recinto el próximo lunes. “Será un paso muy importante que servirá a las PyMEs, a las grandes empresas y a los emprendedores, y que será de mucho valor de cara a la nueva Argentina”, remarcó Martín Menem, presidente de la HCDN.

“Siempre me hablan de competitividad y, desde mi lugar, donde me tocó emprender y trabajar, siempre la idea fue hacer productos ‘Made in Argentina’, lograr productos de mejor calidad y precio, para ser competitivos en el mundo”, ponderó el titular de Diputados.

“En Argentina se puede; desde la política tenemos que allanar el camino para que se pueda más todavía”, concluyó.

A continuación, Ezequiel Calcarami, fundador y CEO Grupo Simpli, dio apertura a la ronda expositora de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA): “Hoy es el punto de partida. Queremos que de acá a 4 años nos comprometamos desde el sector privado a tomar un empleado cada uno, y que así se creen más empresas para llegar al millón de empresas y cambiar la Argentina”.

Calcarami enfatizó que ASEA se fundó hace 9 años, y actualmente registra “40.000 emprendedores que tenemos una sola camiseta: la de hacer que todo el potencial de empresarios y emprendedores de la Argentina llegue a su máximo nivel”.

“Todos queremos salir adelante y crecer. Hay que cambiar la realidad argentina”, añadió Esteban Wolf, CEO de Pérsicco S.A., quien destacó que “la gente quiere y necesita trabajar, y hoy tenemos la oportunidad de hacer todo distinto; tenemos que comprometernos para hacer mejor las cosas, hacerlas diferentes. Es el momento de pensar en grande para poner a la Argentina de pie, y posicionarla como uno de los mejores países para vivir y emprender”, concluyó Wolf.

“Hoy convocamos a emprendedores y empresarios, a las cámaras y asociaciones a que se suman”, enfatizó Silvia Torres Carbonel, directora del Centro de Entrepreneurship IAE Business Schoool, al cierre del encuentro, sin descuidar que «lo más importante es hacer oír la voz para que los que hoy tienen la responsabilidad de legislar y gobernar sepan que acá tienen una ciudadanía dispuesta a responder”.

La campaña “1 millón por 1 millón” de ASEA invita a emprendedores, monotributistas, productores y PyMEs al compromiso de contratar al menos un empleado en los próximos 4 años, a los fines de lograr 1 millón de nuevos puestos de trabajo en ese lapso. De cara al objetivo, la campaña está compuesta de cinco principios vinculantes y fundamentales: una moneda fuerte, una reforma laboral moderna, menos trámites e impuestos, desregulación económica y defensa de la competencia, y un régimen de grandes inversiones.

ASEA invita a conocer los ejes y los alcances de la propuesta ingresando al sitio oficial de la campaña:http://1millonx1millon.com.ar