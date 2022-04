Estrenos de Cine del 8/4: Sonic 2, C’mon C’mon, Jack en la caja maldita y más

Sonic 2 (Sonic the Hedgehog 2, 2022)

Sonic, el erizo azul que puede correr a velocidades supersónicas regresa en una nueva aventura en la que el maníaco Dr. Robotnik (interpretado por Jim Carrey) regresa a la Tierra esta vez acompañado por un nuevo aliado: Knuckles. Sonic y su nuevo amigo Tails son todo lo que se interpone en su camino.

C’mon C’mon (2022)

Johnny (Joaquin Phoenix) es un periodista que por cuestiones familiares tiene que cuidar a su joven sobrino mientras se embarca en un entrañable viaje, donde entrevistará a niños de todo el país sobre el futuro del mundo.

Jack en la caja maldita ( The Jack in the Box, 2022)

Cuando una vieja caja de juguetes es descubierta y se abre, sus nuevos propietarios tienen una razón para creer que el espeluznante muñeco de payaso que lleva dentro tiene vida propia.

Las cosas que no te conté (Hope Gap, 2022)

Edward toma la decisión de dejar a su mujer, Grace, tras 29 años de matrimonio. A partir de este momento, cada uno de ellos, a su manera, buscará la forma de rehacer su vida en un pequeño pueblo costero cerca de los acantilados de Hope Gap.

El último zombi (2022)

¿Qué pasaría si en pocas horas una infección zombi arrasara el planeta entero y nos encontrara aislados en una vieja hostería de un balneario apartado? Zombis de ojos blanquecinos y brazos suplicantes. No muerden, no atacan, deambulan por la playa y el bosque como almas en pena emitiendo quejidos que hielan la sangre. ¿Cómo actuar cuando se sabe que no hay chances de sobrevivir al contagio? Nicolás Finnigan es el último en resistir y tendrá el tiempo justo para escribir esta historia que quizá nadie llegue a leer. Pronto todos seremos zombis.

Última pieza (2022)

Rodrigo es un joven peón de albañil que trabaja desde hace muchos años junto a Edgardo en el oficio de la construcción. Lo considera un padre y un modelo a seguir. Ante el inminente nacimiento de su hija y por su precariedad económica, Rodrigo decide buscar otro trabajo junto a una arquitecta, pero antes deberá comunicárselo a Edgardo, su única figura paterna.